Aló mijos y mijas amigos de la CHACHA, gracias por estar una vez más acompañándome en este hervidero de chisme que uno consigue porque consigue y en esta ocasión les tengo un video inesperado de los hijos de mis chiquitos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes nos han hecho parte de su familia compartiéndonos sus mejores momentos y que sin duda podemos ver en las redes sociales con una actitud muy positiva respecto a la vida y a todo lo que nos sucede en estos momentos.

Pues resulta que mis mijitos Eduardo y Alejandra, se nos fueron a un viaje en motocicleta, me imagino que cerca de donde viven mijos porque no me imagino que ni Biby Gaytán ni Eduardo Capetillo me los dejen irse mucho con lo peligroso que está ahorita andar en carretera, pero pues dicho y hecho, en pleno viaje iban grabando como buenos jóvenes y ándale que les ocurre lo inesperado y yo quedo anonadada mijas.

En un video recopilado de las historias de Instagram de Eduardo y Alejandra, la cuenta de Instagram de Univisión Famosos dio cuenta del momento de los dos hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo que son como dos gotas de agua muy parecidos a sus famosos padres, quienes se fueron con todo y casco a bordo de una motocicleta a disfrutar de los alrededores de donde viven para despejarse un poco y de paso contemplar la naturaleza y el aire fresco al que están acostumbrados porque ya ven que viven en un rancho…

Pues el caso es que todo marchaba perfecto, mientras Alejandra grababa su recorrido en la carretera que dicho sea de paso está bastante aparatoso por la velocidad a la que iban mis mijitos, pero de pronto tuvieron que hacer una parada de emergencia porque no creían lo que se toparon en plena carretera y lejos de asustarse, ellos decidieron actuar, por eso les digo que los dos son ejemplo perfecto de la buena educación que les ha dejado ser hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Total que mis chiquitos se pararon en plena carretera para auxiliar a un gatito precioso que estaba en la orilla peligrando por todos los coches que circulaban a alta velocidad y ándale que mi Eduardo dijo ‘Yo lo salvo porque lo salvo’ y Alejandra filmó el momento en que lo rescataron y lo subieron a la moto junto a ellos, ante la sorpresa que tenían los hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo mijos…

El video lo pueden ver abajo mientras les cuento

