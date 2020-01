Página

Alóooo mijas y mijos amigos míos de la CHACHA para los cuates y Sasha para los que me odian, bienvenidos a este nuevo lavadero de hoy en el que me dedicaré a hablar de mi comadre la Chiquis Rivera que celebró el Día de la Candelaria antes de tiempo, mi Adamari López que me tiene muy mortificada porque un sustazo la hizo bajar de peso (que tanta falta le hacía) todo por culpa de Luis Fonsi y la Francisca Lachapel que es una descarada.

Dejen las tinas, los trapeadores, la escoba y los trastes un rato para que nos echemos un atolito calientito para este frío que congelada me tiene como Elsa de Frozen y hablemos primero de mi comadrita la hija de Jenni Rivera que poco a poco la he ido perdonando por lo desgraciada que se portó con mi Diva de la banda en sus últimos años de vida y ahora ya hasta casada está y hasta cantante es (bueno, eso dice ella porque la verdad más que cantar, parece que está siendo ahorcada, pero bueno), mi Chiquis Rivera que se nos adelantó al 2 de febrero, Día de la Candelaria en el que se pagan los tamales para quienes partieron la rosca de reyes y les tocó el Niño Dios (no se hagan que sí conocen esa tradición mexicana muCHACHAS).

Pues les digo que se nos adelantó a ese festejo porque esta mujer la Chiquis Rivera apareció como ‘tamal mal envuelto’ en el programa de “Mira Quien Baila”, ella muy entallada, a punto de dar el botonazo (más bien de explotar el jumpsuit que llevaba) color rosa mexicano, que me tenía muy mortificada porque seguramente acabó toda rosada de lo apretado que quedaba, muCHACHAS ustedes no se vistan así por favor, está bien que hay que tener orgullo por el cuerpazo de una, pero hay que saber qué nos queda y qué no, si no vamos a parecer ‘marranas paradas’ como le dijeron a mi Chiquis Rivera por atreverse a hacer esa ridiculez.

Y como LA CHACHA que soy, siempre pura, nunca impura, les dejo la evidencia de lo que hablo: ¡¡¡Que paaaaaaaasen las pruebas!!!

Díganme ustedes muchachas si no se ve mal… Ese pobre jumpsuit ya no se va a poder a volver usar porque ha de estar más forzado que la ‘buena relación’ entre Adamari López y Luis Fonsi, pero ese tema ahorita se los desmenuzo. Después de los movimientos que hizo mi comadre Chiquis Rivera en ‘Mira Quién Baila’, definitivamente adiós jumpsuit… roto seguramente quedó y no me quiero ni imaginar de cuántas personas necesitaron para quitárselo a esa pobre mujer, seguramente estuvieron así por horas… y todo para que a gente le comentara: “Llegó el tanque de guerra”, “Cosa fea con la ropa que te pusiste muy vulgar”, “Parece marrana parada, por Dios, trae como 200 libras más encima y ese rosa que le pusieron”.

Sólo hay una forma de perdonarle a mi comadre Chiquis Rivera que se haya puesto eso… que esté embarazada! Porque también se le ve como una barriguita, o ¿ustedes qué opinan mijas?

Eso se los dejo de tarea porque ahora hay que hablar de mi ex pareja favorita de toda la vida: mi Adamari (ya baja de peso por el amor de Dios!) López y Luis (chiquito papá abandonador de hogares patán poco hombre) Fonsi… perdón que me desahogue como LA CHACHA que soy mijas pero es que yo nunca podré superar el rompimiento, el quiebre, el término de esta relación que era mi estandarte del amor y acabó más sepultada que la carrera de mi Cristina Saralegui…