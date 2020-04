Chiquis Rivera cantará muy feo, pero sin duda sabe bailar y mover sus ‘jamones’ y su “Chiquis trasero”

La hija de Jenni Rivera ha sido criticada desde siempre por no cantar tan entonado como su mamá Jenni

Lo que sí disfruta mucho la hija de Jenni Rivera es bailar y se contonea como si tuviera una cinturita

¡QUÉ CHIQUIS TRASERO! Bienvenidos mijos a un espacio más de LA CHACHA, soy su comadrita enclaustrada la Sasha, quien ya está medio enloquecida con esta cuarentena, tanto que lo único que quiero es salir a perrear y a bailar moviendo mis caderas porque ya extraño la vida nocturna mijas, estoy como león enjaulado, por eso hoy vamos a hablar de la hija de mi santa patrona la Jenni Rivera, su Chiquis Rivera que esa mija como me la critican hasta porque respira, pero ella solita se lo ha ganado por cantar como oveja descarriada, pero qué tal cuando se trata de bailar y contononear sus jamones… ¡y su trasero!

La prueba fehaciente de que mi Chiquis Rivera no sabe cantar y ni entonada es, es el video que les tengo abajo con una canción tan sencilla como la de ‘los Ovarios’, que se atrevió a cantarle a la Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán en ese problema que tuvieron en una premiación hace semanas, meses, o años que con esta cuarentena una ya ni sabe…

Muy envalentonada en aquella ocasión, mi Chiquis Rivera con cerveza en mano, quiso mandarle una advertencia a Frida Sofía por criticarla y le salió peor, porque ni tono, ni voz, ni intención, ni nada, pura ridiculez mijas y si no me creen, vean nomás…

Si mi mijita pasara más tiempo practicando sus vocalizaciones en vez de bailar moviendo sus jamones, otra cosa sería y ¿por qué digo lo de moviendo las caderas? Pues porque si en algo es buena la hija de Jenni Rivera es precisamente para bailar moviendo sus jamones, a ella no le interesa si le tiembla la gelatina, ni si se le ven mal los bikinis que se pone y a continuación analizaremos su manera de Chiquis Rivera para llamar la atención…

Acuérdense que el año pasado la mijita se nos casó y antes del escándalo armado en su boda se nos fue a las Vegas con sus amigas para que le festejaran su despedida de soltera y en las imágenes de la temporada más reciente de The Riveras, se puede ver cómo esta mijita en un entallado bikini blanco, que prácticamente no le cubría nada de su cuerpo, bastante gelatinoso y carnoso, pero si algo se le debe de aplaudir a Chiquis Rivera es que en efecto sabe mover las caderas, algo que para una mujer no debe ser complicado, pero si tienes tantos kilos de más como yo mijas o como la hija de Jenni Rivera pues es doble el esfuerzo que uno hace.

En el video, la Chiquis anda ya con sus copitas de más, con su velo de novia, con una bata transparente que deja todas las carnes expuestas y por supuesto con un mini bikini que le aprieta todo el cuerpo mientras contononea sus caderas y su trasero… Véanlo abajo mijas, porque no nada más lo hace en la alberca, sino también en la cocina…