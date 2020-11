Chiquis Rivera destapa un posible problema fuerte con la familia Rivera

A un día de ganar su primer Latin Grammy, la hija de Jenni Rivera enfocó sus energías en crear polémica

En un mensaje, Chiquis Rivera dejó entrever que no hay buena relación otra vez entre su familia

LA CHACHA llegó mijos y de nueva cuenta con un lavadero marca ‘morirás’ y otra vez les traigo a mi hot tamale, a mi consentida Chiquis Rivera, o ¿Chiquis Marín? porque de nuevo la mijita hija de Jenni Rivera está en el ojo del huracán y junto con su familia los Rivera que empezando por ella y Rosie, no se callan y les encanta el show.

Avienten las escobas y los trapeadores que comienzo contándoles que la Chiquis Rivera ayer se nos ganó el Latin Grammy a mejor Álbum de Banda y calló bocas a todos los que decían que no cantaba, que berreaba y que nunca llegaría a ser ‘nadie’ en la música.

Y aunque el Latin Grammy no tiene mucho prestigio, pues no deja de ser un premio reconocido mijos y pues ella en shock cuando anunciaron que fue la ganadora y empoderada y en lágrimas y agradeciendo a Dios mi padre bendito y ya saben… el show de llamadera de atención que le gusta hacer siempre…

Otra cosa fue que apareció en la alfombra roja con un vestido negro a brillos abierto por el pecho y las piernas y pues muy sexosa y ya como ganadora apareciendo.

Pero ándale, que como siempre, las cosas buenas ella no puede aprovecharlas para el bien, sino para el mal, se nos desbocó horas después para mandar una serie de mensajes que ya podrán leer en la fotografía de abajo.

“Hoy tomé una decisión muy importante, de divorciarme de cualquier cosa o persona que me quite mi paz interior, sin importarme cuanto los ame, hoy decidí amarme más… Llega un punto en tu vida que tienes que aceptar que hay gente que jamás te va a querer bien. No importa lo que hagas, le van a buscar ‘el feo’, no es problema tuyo sino de ellos”, escribió mijita Chiquis.

Claramente esta publicación va contra Rosie Rivera y ahorita les digo por qué se dejaron de seguir en redes sociales mijas y en un video la hermana de Jenni Rivera y hasta el metiche de Juan Rivera pareció que enviaron una indirecta a la hija de Jenni Rivera.

Yo creo que todo comenzó porque nadie se atrevió de la familia Rivera a publicar una felicitación para Chiquis Rivera por su primer Latin Grammy, ya ven que todo publicitan y pues resulta que nadie me la felicitó a mi hot tamale y el mensaje que escribió provocó que más cosas salieran a la luz.

Todo esto derivó en que sacaron muchas ‘cosas’ desde que a la Chiquis se le ocurrió sacar su tequila, su escandalito con Mr Tempo y hasta el reciente video que sacó Rosie Rivera y en la siguiente página les doy detalles mijos, respiren y lean porque está bueno esto…