Evaluna, hija de Ricardo Montaner y su esposo Camilo protagonizaron momento por demás apasionado

El video íntimo de la pareja se filtró en plena pandemia provocando diversas reacciones

No es tan raro ver que la pareja de recién casados se ‘den amor’ a la más mínima provocación

La CHACHA comienza, la Chacha se reporta, la Chacha deja de ser la Chacha por este momento mijas, porque es tiempo de chisme, tiempo de lavadero, tiempo de trapos sucios pero no de nuestros esposos o hijos, sino de las celebridades, así que espero se encuentren de maravilla tomándose su cafecito, su tecito del medio día y antes de preparar la comida me lean sobre el material que les tengo hoy: la Evaluna, hija de Ricardo Montaner y su esposo Camilo, recién casados y con el amor desbordado por doquier mijas y si no me creen aquí les tengo pruebas.

Y pues es que mijas llevan apenas tres meses casados y pues están en la flor del matrimonio, no como una que lo único que quiere hacer acabando a cuarentena es estar lo más lejos posible del marido mijas, ¿apoco no? Mandarlo a trabajar si es posible las 24 horas durante 3 meses seguidos para no verlos, pues nosotras estamos así pero no es el caso de la muchachita cuerpo de niña, voz de bebé, actitud de adolescente llamada Evaluna, que nombre tan raro mijas, por lo consiguiente ella es rara, pero es muy querida por los fans de su papá Ricardo Montaner y por supuesto amada por su Camilo, el mijito del bigote raro.

Ahora las pruebas son irrefutables mijas, lo que sea es bueno para llamar la atención y así lo demuestra esta pareja desde hace más de tres meses que se la pasan restregándonos su amor y su felicidad y dando esperanza a aquellas mijitas que buscan un amor como el de Camilo o una pegostle como la Evaluna y es que me los grabaron en un momento muy íntimo que está dando mucho de qué hablar y no necesariamente de buena manera.

Muchos videos íntimos hemos visto de varias parejas ¿Verdad mi reina Jenni Rivera? ¿Verdad Noelia? ¿Verdad Michelle Vieth? en donde les hemos visto hasta el acta de nacimiento y aunque este video íntimo de Evaluna y Camilo es diferente, yo me pregunto ¿cuál es la necesidad de grabarse así? En esos momentos que todos tenemos pero de verdad ¿urge llamar la atención de esa forma mijas? ¿Qué nos aporta a los fans? ¿Qué nos cambia o qué nos interesa?

Pues cada quien tendrá su opinión pero el video posteado por Evaluna y en la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día la reprodujeron y pues los comentarios explotaron y con justa razón, porque no sabemos a quién pero se le ocurrió grabar a Evaluna durmiendo en el sofá con Camilo, muy fachosos, muy cómodos y como dos personas normales en plena cuarentena, sin ganas de nada y descansando.

En la siguiente página pueden ver el video mijas, pero mientras les dejo la primera prueba de que les encanta llamar la atención porque hace unas semanas, Evaluna, hija de Ricardo Montaner se quiso hacer la graciosa besando a Camilo, grabando el momento por supuesto y asegurando que parecía que ella tuviera su bigote…