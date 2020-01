Página

Alóoooo mijos y mijas, soy su comadre la Chacha (Sasha para los que no son mis íntimos), bienvenidos a esta columna en la que trapearemos el piso duro y dale con las celebridades que tanta mortificación, coraje y emoción nos hacen pasar todos los días con sus escándalos, y en esta ocasión vamos a lavar agustito y despacito con la vergüenza que pasó Lili Estefan, las sospechas que despertó mi novio Fernando Colunga y lo impactada que me dejó mi Queen Christian Bach que se nos fue a mejor vida ya casi un año.

Ay muCHACHAS, pues resulta que el tendedero lo abrimos con mi Lili Estefan que nomás no aprende y se deja en ridículo cada vez que puede por hacerse la graciosa y la ‘muy muy’. Pues ahora la captaron en un show de mi comadre canadiense Celine Dion ¿se acuerdan? la que cantaba la del Titanic, y pues resulta que ‘la Flaca’ se quiso pasar de lista yendo a su camerino para saludarla y tomarse la foto muy ‘lucida’ y ándale que la Celine en perra me la ‘desprecia’ frente a todos de la manera más pelada y grosera.

La Lili Estefan muy vestida de minifalda (a tu edad ya no estás para esos trotes mija) enseñando brazos (o pellejos, como tú lo quieras llamar mija) se acercó a Celine (empoderada en vestido rojo con pelazo, caraza, cuerpazo y piernaza) mientras las grababan y tomaban fotos cuando… BUM! de pronto que ‘La Flaca’ se arma de valor y dice “yo quiero pegar mi cachete con la Dion para la foto”, pero jamás esperó que mi Queen Celine la dejaría en ridículo porque en vez de acercar su cara, la alejó con carita de ‘fushi’.

A la pobre de Lili Estefan no le quedó de otra más que sonreír con esa dentadura de caballo que tiene y voltear a otra cámara y seguir posando, y ¿qué creen comadres?, si esto no fuera poco con la semejante humillación, pues ‘La Flaca’ se atrevió a subir el video a Instagram y ándale que también me la zarandean con regaños sus fans en la sección de comentarios, y es que mi comadre la rubia caballona no tuvo perdón de mi Dios padre bendito, porque hace días la mamá de Celine Dion murió, por lo que seguramente la cantante no estaba de ‘humor’ para fotos o recibir gente, pero como ella sí tiene educación, pues recibió a la Estefan de inoportuna.

Su amiga la CHACHA siempre les trae las pruebas contundentes y aquí está el video del bochornoso momento.

¿Ustedes qué opinan mijas? ¿Estuvo bien, estuvo mal lo que hizo mi Lili? Escríbanme y opinen, no sean gachas y mientras lo hacen vámonos con mi papacito precioso hermoso galán de novelas, Fernando Colunga, que ese hombre nomás no se deja.

Y es que estoy toda mortificada porque no es posible que ese papi de Fernando Colunga no siente cabeza con una mujer, con un hombre, con una mascota o con lo que sea, pero está más solo y más a la deriva que Melania Trump. Pues ahora resulta que me lo captaron muy ‘juntito’ a Julián Gil (a Marjorie le debe estar dando un ataque) en una foto donde se les vio compartiendo desde Punta Cana, en República Dominicana, donde se celebrará un festival de cine y ándale que para mí que se ven demasiado ‘juntitos’.