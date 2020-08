Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán la convenció de hacer algo que nadie esperaba

La bella adolescente hizo que su famosa madre se cambiara el look y el resultado fue sorpresivo

Biby Gaytán se quitó varios años de encima y ahora parece más hermana de su propia hija que su mamá

Que tal mis mijos, amigos, cómplices, amantes, lovers de la CHACHA, aquí su comadrita la Sasha reportándose con una columna más que tienen que leer porque se van a ir para atrás cuando vean cómo quedó nuestra Biby Gaytán con un cambio de look que me tiene impactada y la hace lucir como la hermana mayor de sus hijas y se quitó años de encima y la hace ver más juvenil y fresca y no tan seria, así que prepárense porque le van a dar las gracias a su hija Ana Paula Capetillo por convencer a su mamá de hacer lo que hizo.

Y es que por años hemos visto a mi comadrita Biby Gaytán muy en su papel de madre abnegada, apenas ahorita que ya comenzó a trabajar, se nos mostró con otro look para el teatro y así, pero cuánto no la hemos presentado con su cabellera larga y lacia y suelta y resaltando sus bellas facciones y hasta pareciera que así enseñó a sus hijas pequeñas a maquillarse porque lucían como si fueran hermanas.

Simplemente vean la foto de abajo de hace algunos meses cuando se fueron de excursión en moto y Ana Paula Capetillo trae prácticamente el mismo corte y color y lacio del cabello de Biby Gaytán, quien dicho sea de paso siempre luce impecable en su persona y con una clase y belleza que ya quisieran varias de sus colegas del medio artístico mijas, pues prepárense porque esa imagen se fue y ahora se cortó el cabello a niveles insospechados y ustedes se van a dar cuenta del notable cambio.

Ahora Biby Gaytán y su hija Ana Paula Capetillo parecen gemelas, ¿no me creen? Pasen a la siguiente página y quédense con la boca abierta con las fotos…