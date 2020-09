Angélica Rivera hizo tremendo ridículo junto a su hija menor tratando de enseñarla a poner gasolina

Por si no fuera poco de que cometieran un error garrafal y peligroso, también la enseñó a conducir el coche

Los ‘escándalos’ y vergüenzas para ‘La Gaviota’ no acaban debido a su exposición gracias a sus hijas

Mijos amigos de LA CHACHA, soy su comadrita hoy para llevarles un video que no van a dar crédito y prepárense para el coraje que van a hacer de la tontería que hizo Angélica Rivera grabando a su hija poniendo gasolina y enseñándola a manejar.

Yo estoy de genio mijas porque no es posible que estas mujercitas las celebridades de repente no se den cuenta que el grabarse haciendo esas estupideces les va a acarrear muchas críticas.

Pero parece que eso es lo que les gusta y para eso viven porque de verdad lo que les tengo del video es algo que no darán crédito, así que respiren y siéntense.

Pues resulta que en la cuenta de Instagram de Ceriani, se reprodujo un video con una serie de historias de la red social donde la hija de Angélica Rivera, de nombre Fernanda Castro, pues tuvo sus primeras clases de manejo con la famosa mamá.

Pues el chiste es que ya sabemos que las hijas de Angélica Rivera con el Güero Castro no son las más brillantes y parece que sólo viven para la pose y no les gira mucho la canica y pues no estábamos equivocadas mijas.

El video inicia con la mijita hija de Angélica Rivera intentando poner gasolina mientras su mamá la graba y la niña dice:

“Mi mamá me está enseñando a poner gas”, mientras graba con el celular en plena estación gasolinera (error 1 y garrafal porque no está permitido) y abre el tapón del coche.

“Ok, qué miedo… ay nooo, no, no, no, ¿y luego?”, se escucha decir a la adolescente mientras Angélica Rivera le dice que debe escoger el tipo de gasolina y meterle el contenedor al coche.

