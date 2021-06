Danna García ¿exageró por lo que hizo en un aeropuerto?

La actriz de Colombia ya no encuentra la forma de ‘librarse’ del coronavirus

¿La estrella de ‘Pasión de Gavilanes’ tiene un trauma post COVID? Mijos y mijas amigos de la CHACHA, me reencuentro con ustedes aquí en su lavadero lleno de ropa sucia para darles la chisma de hoy, porque tenemos una montaña de ropa apilada que ya teníamos que sacar y así como se nos pierden prendas, se nos pierden algunas celebridades, y ahora por eso les traigo a una de nuestras consentidas que andaba muy calladita: Danna García, que no creerán lo que hizo por culpa del coronavirus y su trauma post COVID. Ya una está cantando victoria por la vacuna y por la inmunidad y cuanta cosa nos han dicho del coronavirus, pero lo cierto mijos es que uno vive aún mortificado porque las muertes no acaban y los contagios tampoco, si no pregunten a la gente de India y Argentina, que les mando bendiciones porque están muy infestados y allá en México mi pésame para la familia de la atleta Steph, que falleció de Exatlón México. Danna García se puso infartada en pleno aeropuerto Una devastación enorme mijas porque en vez de que hayamos aprendido algo, pues yo ya no entiendo el proceder de esta gente de que si se cuida o no, que si sale o no, que si usa mascarillas o no y que si los seres humanos somos unos irresponsables y ya casi casi veo venir la bola de nieve con la siguiente pandemia por nuestras tonterías. Pero luego así como hay irresponsables, también hay exageradas como mi reina comadrita Danna García que casi casi le tenemos el expediente médico porque ya ven como batalló el año pasado para superar el coronavirus y ya se nos andaba yendo al pozo, pero gracias a mi padre Dios bendito no sucedió eso.

Quedó aterrada y ahora Danna García suda en pleno aeropuerto por culpa del COVID Pues ya ven que la pesadilla de mi chiquita colombiana comenzó a principios del 2020 cuando en plena pandemia en e mes de marzo, esta mujer de Danna García fue de las primeras celebridades en contagiarse de coronavirus y de ahí ella pensó que la tendría fácil pero ya casi como novela de Televisa, se alargaba, se alargaba y se alargaba más. La mijita los primeros días empoderada sin síntomas, cuando de repente todo se le descompuso y hasta al hospital se fue a parar, separada de la familia, de sus dos hombres, esposo e hijo que no la vieron por tres meses porque la actriz apenas comenzaba su calvario, que nos tuvo con el alma en un hilo…

Lo que hizo en un aeropuerto ¿fue exagerado? Yo ya no sabía si pedirle a Dios, a Jehová, a la virgen, a un chamán, a un santero o lo que sea porque la vida de Danna García contagiada de coronavirus pues se transformó y mientras estuvo encerrada en su departamento cuando salió del hospital, pues no creía todo lo que le pasaba porque se le cayó el cabello, tenía mucho dolor y le fue mal físicamente hablando mijos. Acuérdense que encima, en el lugar donde vivía en la ciudad de México, a la chiquita me la pelusearon y discriminaron los vecinos que no me la dejaban ni bajar por el mandado y el súper o sus necesidades para alimentarse por temor a que anduviera regando el COVID por el edificio y pues que casi casi me la dejan exiliada.

La experiencia traumática de Danna García por el coronavirus, no la abandona Para no hacerles el cuento largo mijas, aunque aquí seguimos lavando la ropa, pues acuérdense que en ese tiempo, la mijita lloraba porque salía positiva a todas las pruebas de COVID que se hacía y ella no daba crédito que pasaron hasta 70 días enferma y sin ver a su esposo e hijito. La criatura ya ni conocía a la mamá de tanto no verla y pues cuando finalmente salió de la enfermedad, ella decidió alejarse de los escenarios para valorar su vida y pasar tiempo con la familia que es lo que lleva haciendo desde ese entonces, pero ándale que sigue activa en redes sociales y ahora nos dejó azoradas en pleno aeropuerto.

La ‘locura’ alcanzó a Danna García en un video que grabó antes de viajar Pues agarren el jabón mijas, porque les cuento que en un video reciente grabado por Danna García, reproducido por la cuenta de Instagram del programa ‘Suelta la Sopa’, pues estaba muy en su papel de viajera esperando en el aeropuerto su vuelo cuando de pronto un hombrecito empieza a toser junto a ella. Ya ven que todo publicita, ya no tendrá proyectos de trabajo pero ¿qué tal en las redes sociales? Pues todo promociona y se grabó muy exagerada aterrada porque el hombre lo tenía al lado tosiendo y pues ella hasta se decidió a abrir una encuesta para que la gente opinara una cosa…

¿Tose el vecino y entran en paranoia? Ella se dijo ‘exagerada’ mijos, que yo creo que ahorita con todo lo que hemos visto de la pandemia más vale ser así y dramático, que despreocupado y andarle jugando al valiente y andar provocando al diablo, porque ya ven lo de la muchachita del Exatlón que murió tan joven y aparentemente sana, el maldito COVID no perdona… El caso es que Danna García se puso un filtro en la cara y traía aparte una careta que reflejaba las luces del aeropuerto y pues ya muy quemando al vecino que estaba tosiendo, se puso a preguntar a su gente si entraban en paranoia cada vez que les sucedía a sus seguidores algo así…

¿Exageró o tenía razón? Danna García no sabía ni donde meterse “A mi no me gusta ser dramática… peco de dramática, pero ¿no les pasa a ustedes que cuando alguien está tosiendo, y más en un sitio cerrado, les da pánico? Yo no sé pero aquí hay alguien que está tosiendo alrededor, yo ya estoy vacunada, pero igual… ay…”, se lamentó la actriz toda hasta con la voz bajita para que no la escucharan. Pero mijos, seamos sinceros ¿ustedes se siguen cuidando o no? ¿Danna García después de lo que pasó con el coronavirus, creen que tenga una especie de trauma post COVID? Porque admitamos que no es fácil lo que vivió como para que por un descuido de otras personas, le caiga otra vez el bicho encima… pero pues ándale que la gente opinó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE DANNA GARCÍA

Pues la gente no tuvo piedad, por lo dicho en el video y la exageración de mi colombiana, cuando aparecieron los comentarios para criticarle su actitud: "Después de todo lo que ella pasó con ese virus ni digo yo estar aterrada ,es fobia que le tiene la pobre", "Así tan fácil no salgas de tu casa y listo!", "La misma que reclamaba cuando sus vecinos la "discrimaron" por tener CoVid". Y las personas sacaron sus espadas para darle con todo a la colombiana: "Si el miedo te controla, quédate en casa el resto de tu vida!", "Dramática ¿ahora no se puede toser?", "Tanto pánico y ni para ponerse una mascarilla", "Agradece a Dios que estás viva, Deja el drama todavía no te tocaba irte de este mundo", pero las quejas de los mijitos apenas empezaban.

Está claro que mi chiquita ya no quiere volver a vivir esa experiencia, pero de ahí a que esté traumada por el miedo al coornavirus es demasiado ¿no creen?, al menos eso opinan mis compadritos del video: "Recuerda tambien a todos los que estuvieron cerca de ti, las veces que te contagiaste, igual que tu muchos no saben que están contagiados", "Quedó traumada…". "Que se consiga un psiquiatra tiene paranoia", "Ridícula", "Que se ponga cubrebocas!!", "Pobrecita el.virus le.dejo estrés postraumatico y asi quedas asustado y nervioso de todo", "Que no salga de su casa", "Ya no más drama, todo está mejorando", "No sé, no me parece ridículo que diga que hay gente con paranoia, me parece ridícula por andar sin cubrebocas porque esas caretas obvio no te cubren al 100! en fin la hipotenusa y la ignorancia".