Dos famosos mexicanos están pasando días muy complicados gracias al coronavirus

Roberto Carlo, conductor del matutino Sale El Sol salió positivo al COVID-19

Raúl Méndez, actor de Telemundo y Televisa, conocido por su papel de ‘Chacorta’, recibió una terrible noticia

Mijitos amigos de la CHACHA pues aquí el día de hoy con una devastación enorme porque esto del coronavirus no tiene fin y está muy lejos de acabarse y encima cada vez son más los contagios de gente cercana a una y de famosos y precisamente hoy con la noticia de que dos famosos mexicanos están pasando muy malos momentos junto con sus familias por la pandemia, dado a que los está afectando de manera fuerte y me refiero a Roberto Carlo, conductor del matutino ‘Sale el Sol’ y a mi chiquito Raúl Méndez, actor de Telemundo que conocimos como el ‘Chacorta’.

Y es que ya sabemos que en EEUU y en México se está reactivando la vida poco a poco o a pasos agigantados y la gente no tiene límites, pero salimos sin medidas de protección o confiamos en pedir a domicilio comida y tal vez la gente en los establecimientos está contagiada y no lo sabe y no tiene buenas medidas de salubridad y es ahí donde al llegar el pedido a las casas, puede ser un brote de contagio, ya lo vimos con el cantante Yoshio y ahora con Toño Mauri que sospechan que pese a estar asilados, pues se contagiaron de coronavirus.

Tal vez sucedió lo mismo con Roberto Carlo y el papá de Raúl Méndez, porque hoy la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ dio cuenta de que el conductor de Sale el Sol resultó positivo a coronavirus y pues ahora va a tener que estar aislado, pese a vivir con su novio a quien apenas este fin de semana pidió matrimonio, y esperemos que no se agraven sus síntomas.

“Desafortunadamente esta mañana dí positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa ‘Sale el Sol'”, fue lo que publicó en sus redes sociales el guapo conductor, joven quien apenas se había comprometido con su novio mijas y aparece la prueba del hospital en donde dice los resultados.

Pero al que sí le está yendo muy mal es a mi mijito Raúl Méndez, mejor conocido como ‘Chacorta’, actor de Telemundo que ha participado en series como ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Enemigo Íntimo’, porque resulta que su hermano, Rodrigo, dio a conocer que el papá de ambos, tiene coronavirus y en 24 horas se agravó todo, porque llegó al hospital sin poder respirar y ahora está internado y se debate entre la vida y la muerte, porque no está reaccionando bien.

Sólo de saberlo se me ponen los pelos de punta mijas, pero espérense a que vean y escuchen la historia de terror que el hermano de Raúl Méndez contó de cómo su papá llegó al hospital y lo que le dijeron los doctores, no van a dar crédito, vayan a la siguiente página para que se enteren y vean el video…