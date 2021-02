El ‘peor error’ y que sería el ‘secreto más turbio’ de Chiquis Rivera, la continúa persiguiendo

Vieira Vidente aseguró que Chiquis Rivera sí tuvo sus ‘encuentros románticos’ con Esteban Loaiza

Resurge un video de la hija de Jenni Rivera hablando sobre el tema y su respuesta fue muy contundente

Mijos y mijas amigos de la CHACHA, aquí su comadrita reportándose para llevarles como siempre un buen chisme y esta vez se me revuelve el estómago de lo que voy a hablar porque el peor ‘secreto’ y más turbio que supuestamente tiene mi mijita Chiquis Rivera pues vuelve a desenterrarse gracias a Vieira Vidente y para la mala suerte de la hija de Jenni Rivera y Esteban Loaiza.

Pero aquí vamos a ir ‘más allá’ mijos y como ya saben que hablaré del supuesto ‘romance‘ que tuvo Chiquis Rivera con Esteban Loaiza al ser esposo de su mamá Jenni Rivera, también les tengo de una vez por todas la respuesta de la hot tamale sobre esto y directamente sin pelos en la lengua.

La Vieira Vidente casi me saca un grito cuando en la cuenta de Instagram de ‘El Chisme no Duerme’, se publica un video de la mujercita esta sacando una carta y asegurando con todas las de Dios, que Chiquis Rivera, la hot tamale, sí había ‘traicionado’ a su mamá mi diva hermosa Jenni Rivera, ‘metiéndose’ con Esteban Loaiza cuando estaba casado con mi chiquita hermosa ‘La Gran Señora’.

El caso es que la Vieira Vidente dijo: “No puedo quedarme callada, aquí yo veo que sí, que Chiquis Rivera sí tuvo que ver con Esteban Loaiza, lamentablemente sí fue verdad, lamentablemente Jenni Rivera murió sin escuchar el ‘perdón’ de su hija”, lo dijo y así se me heló la sangre mijos.

Casi hasta vomito del dolor y del revoltijo en el estómago, pero continuó la mujercita de Vieira Vidente: “Chiquis el sol no lo puedes tapar, el sol es muy grande, ella sabe la verdad, ella lo sabe, Esteban Loaiza lo sabe, también lo sabe la tía, nada más que no lo quiere decir para que no hable mal de Chiquis, porque como dice el refrán ‘ya la persona que murió, murió'”, hasta la Rosie Rivera salió embarrada.

Peor lo peor vino de Vieira Vidente asegurando que la van a explotar como a Jenni Rivera: “Ahora Chiquis está subiendo como artista y pues no le conviene a la familia porque va a querer sacarle también dinero a Chiquis, no le conviene tirársela de enemiga, es obvio, pero sí veo mi querido youtuber que sí tuvo que ver unos besos, unas caricias con el señor Esteban Loaiza en ese cuarto…”, acabó la mijita y yo casi infartada.

El caso es que es un episodio que ha dado mucho de qué hablar y supuestamente es el ‘secreto’ más turbio de mi Chiquis Rivera que ha tenido que aguantar críticas como las que la gente le dice: “Como que ahorita también algo no está bien con ellas como que están molestas por algo”, “Yo creo que sí es cierto porque Jenni amaba a Chiquis y para que Jenni le dejara de hablar era porque algo existió”, “Pues tarde o temprano saldrá el video”, “De ser así, todo se paga en esta tierra”, “Por alguna razón la dejo fuera del testamento”, “Jenni se lo confesó a Lupillo, Juan y Rosie, vieron el video, Chiquis le peleó ese video a Rosie y Chiquis lo tiene en sus manos, claro que pasó algo con Esteban”.

Como que ahorita también algo no está bien con ellas como que están molestas por algoPero mijos, aquí les tengo las pruebas de un video que termina ya con este tema y se me hizo correcto ponérselos para que ustedes juzguen y hagan su propia opinión, Chiquis Rivera hablando del supuesto romance con su ex padrastro, Esteban Loaiza, sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE VIEIRA VIDENTE SOBRE CHIQUIS RIVERA