Chiquis Rivera dejó un mensaje sobre alejarse de la gente y después se arrepintió y lo eliminó

La hija de Jenni Rivera lleva días en que deja indirectas contra personas ¿de su familia y contra su ex Lorenzo Méndez?

Chiquis Rivera manifestó estar harta de las personas que no se alegran por ella

Mijos bendecidos sean por estarme leyendo hoy aquí y agradecida por su compañía, soy su comadrita LA CHACHA y vamos a tomarnos un break para un cafecito para este frío y echarnos al sofá un rato para contarles lo que les tengo hoy, de mi Chiquis Rivera, hija de mi Jenni Rivera y el misterioso mensaje que dejó y luego desapareció.

Ya este año permanecerá en la memoria de Chiquis Rivera como el año en que probó la vida de casada, se desilusionó, vivió cosas fuertes con Lorenzo Méndez, se separó, ganó el Latin Grammy, ahora se dice que está peleada con media familia Rivera y está viviendo un amorío o como se llame con el empresario Mr. Tempo.

O sea, que esta mijita anda desatada y de todo le pasó, pero últimamente, en enfocarse en lo bueno, ella solita se llega y pone el pie en todo lo que le sucede bueno, para mancharlo con indirectas y berrinches de niña chiquita.

Si mi Diva de la Banda Jenni Rivera la estuviera viendo, ya le hubiera metido unas buenas cachetadas por semejante actitud que varios no entendemos, aunque sabemos que le gusta llamar la atención y el escándalo es parte de su ADN, así ha sido toda su vida y así seguirá.

El caso es que después de que ganó el Latin Grammy hace unos días, pues mi Chiquis Rivera no fue felicitada por parte de su familia, sobretodo los tíos Rosie y Juan, y ándale que se soltó en varios mensajes desde ese día y no para con indirectas contra la gente que no la apoya o que no se alegra de sus éxitos.

Mientras la Rosie, santa Rosie, ya ven que anda predicando la palabra de mi padre Dios manda mensajes y versículos de la Biblia y cuanta cosa, su sobrina Chiquis Rivera anda desatada con mensajes como este:

“El cuidarte, ver por tus propios intereses, y alejarte de cosas o gente que te causan dolor innecesario, no es ser egoísta, es amarte a ti mismo un poquito más”, empezó escribiendo la mijita.

Y luego continúa al estilo Rosie: “Si tú no estás bien en tu corazón, y tu mente no tiene paz, cómo vas a dar lo mejor de ti para este mundo? Cómo vas a vivir la vida que Dios quiso para ti? Pero más que nada, cómo vas a lograr la misión que a ti se te ha dado si estás consumido en cosas o gente que no sacan lo mejor de ti, si no lo peor? No sé, piénsalo”, finalizó.

A mí eso me suena a que está harta de muchas actitudes de la familia y de Lorenzo Méndez, que recordemos se dice que era adicto a sustancias y al alcohol y que hasta violento se ponía con la mijita hija de Jenni Rivera y eso habría detonado el divorcio… En la siguiente página les tengo otra indirecta más de Chiquis…