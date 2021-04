Pablo Lyle lleva mucho tiempo esperando su juicio

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle dejó un mensaje intenso

Si todo sale bien, el juicio del actor ocurrirá en el verano Mijos y mijas amigos de la Chacha, aquí su comadrita dándoles el último chisma del momento y en esta ocasión me eché al sillón para hablarles del mijito Pablo Lyle, que está en la cárcel esperando su juicio y ahora su esposa, Ana Araujo le da un intenso mensaje ¿será que ya se cansó y no lo quiere esperar? Desde que hace dos años mi Pablo Lyle se le ocurrió bajarse de la camioneta a golpear a un viejecito que perdió la vida a raíz de la caída del golpe del actor, pues este muchachito está en tremendo lío legal y desde ese día hasta acá, el hombre no ve la suya, está gastando una fortuna con los abogados y sigue esperando el juicio. Pablo Lyle continúa en espera de su juicio Pues no podemos dejar de lado que la mijita Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle ha estado ahí al pie del cañón, porque ya ven que como dice el día que te casas, en la salud y en la enfermedad y aquí hasta en los líos legales, porque la muchachita se ha hecho cargo de la familia mientras él está esperando el juicio. Pero también se vale cansarse mijos, ha pasado mucho tiempo y yo creo que las mujeres también se vale de repente desahogarse y estar muy atentas a quién elegimos de pareja, porque una decisión como la del mijito, pues te cambia la vida y así él se la llevó entre las patas, pero ¿mi chiquita ya está cansada de esperar al actor?

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle le debió un mensaje Pues yo de metiche ya ven que se me da eso, pues acordándome que la esposa de Pablo Lyle escribió hace semanas un texto de cómo uno de sus hijos en un ejercicio escolar pedía que su papá volviera y anhelaba que estuviera ya con su familia, me puse a ver el Instagram de Ana Araujo. Ándale mijos que encontré una fotografía reciente en donde aparece la muchachita abrazada con su esposo Pablo Lyle y oh sorpresa, le dejó un mensaje muy intenso que a mí me dio a pensar muchas cosas, como que el matrimonio no es feliz ¿habrá tirado ya la toalla y planea dejarlo?

La esposa de Pablo Lyle dejó un fuerte mensaje sobre el matrimonio Los días han de haber pasado muy lentos para la esposa de Pablo Lyle y cómo no, si mi chiquita está muy afectada por lo que hizo el actor y que le ha costado ya dos años estar alejado de sus hijos y de Ana Araujo, por lo que no es de extrañarse que en un día de vulnerabilidad, la muchachita escribiera esto: “El matrimonio como institución, como una idea, como un sueño, ¿Qué te ha enseñado esta pandemia sobre tu matrimonio? ¿Sobrevivieron el encierro? Desde la boda de mi hermano en mi cabeza comenzaron a surgir todas estas ideas que yo tengo del amor, del amor en pareja, del matrimonio y caí en cuenta de la idealización que tengo sobre el amor. . .”, comenzó escribiendo.

Ana Araujo se expresó por extrañar al actor que espera su juicio La esposa de Pablo Lyle aseguró que su idea del amor vino de cómo creció viendo y escuchando y educándose en cosas: “Fundamentado principalmente por todos los mensajes que he recibido desde niña de parte de las caricaturas, novelas, series, revistas, libros, películas, la relación que yo veía de mis Papás ó de mis abuelos, la iglesia católica, etc etc etc”. Pero eso no fue todo: “Hoy como la adulta que soy sé que el amor de Candy Candy y Anthony y luego con Terry (alguien sabrá de qué hablo) no existeeee jajaja y que el amor tiene distintas formas, es mucho mas real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3-4 años…”, precisó la chiquita y yo leyendo con el corazón destrozado.

Pablo Lyle está preso desde hace dos años con un proceso legal Lo que está viviendo mi chiquita, no es lo que ella creyó que sería: “Simplemente tener la oportunidad de ver al otro como realmente es y no la idealización que me había construido, como lo acabo de decir, es una OPORTUNIDAD en un millón, que claramente es mas fácil y común estar enamorada de una idea “perfecta” que de una realidad imperfecta, pero todos somos imperfectos y lo hermoso es ver la imperfección del otro y sentir: Amor / Compasión / Admiración”, escribió. La mijita no se quedó con nada y yo alarmada pensando que en cualquier momento tiraría la toalla y anunciaría su separación de Pablo Lyle: “Nuestras parejas son nuestros espejos, por ahí un día escuché la frase: “tienes la pareja para la que te alcanzó” ó sea que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer, y una constante que veo en las parejas es la falta de responsabilidad, nos enseñaron a ser víctimas y no responsables”.

Ana Araujo ¿culpa y se harta de lo que hizo el actor Pablo Lyle? Estoy devastada porque la ‘maldición’ prisión domiciliaria en que está mi chiquito Pablo Lyle él se la ganó, pero Ana Araujo también lo está pagando: “creo fielmente que si no tienes la capacidad de autocrítica te estas perdiendo de un crecimiento personal que puede ir de la mano de tu pareja, porque al final es la persona que mas te conoce y que te puede ayudar a reflejar eso que quieres cambiar en ti”, escribió. ¿Será que la chiquita se cansó o sólo lo extraña por no estar con ella? La esposa de Pablo Lyle que espera el juicio escribió: “Dejemos las expectativas atrás. Aceptemos el amor como lo tenemos hoy y si no es lo que quieres para ti, muévete de ahí. Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas”, finalizó y yo llorando junto con ella.

La gente no perdona lo que hizo el actor La fotografía fue reproducida en varios Instagram de famosos como Suelta la Sopa y pues ándale que la gente sigue sin tener piedad a lo que el actor ha sufrido y siempre ponen en el lugar a la viuda del hombre que murió por el golpe que le dio pero la gente se pasa de cruel mijos: “Por favor. La otra señora se quedó sin esposo. Por que tu esposo mató a otro hombre Sorry for u”, “Yo pensé que iba adar una disculpa ala familia del señor que mató su esposo”, “Este hombre debe pagar por violento y además dejó sola una familia llego de visita a un país de oportunidades y a pagarle la vida a un señor que que solo reclamaba una infracción que hubiese podido ocasionar un accidente y matar aún más personas. Deja de ridiculez”, comentó la gente.

Las críticas contra la esposa de Pablo Lyle no pararon por lo que hizo al hombre que murió Los comentarios malintencionados para Ana Araujo por lo que escribió al actor no dejaban de caer como bomba mijos: “Más difícil la pasa la familia del sr que murio!!”, “Estremecedora la esposa viuda”, “Es la carga de los malos actos”, “Lamentable la situación para las 2 familias . ..Este muchacho no tenia la intención ..pero pasó”, le comentaron. “Que pague y punto”, “Si este hombre queda impune va dar pie a que muchos que practican artes marciales o cualquier persona mate a alguien y no pase nada …..que horror ……”, “Puede ser actor y todo lo que quieran, pero ese tipo debe de pagar, no es justo que le den libertad!!! Que lo hundan en la cárcel”, le comentaron. AQUI PUEDEN VER LA FOTO Y MÁS COMENTARIOS

Los comentarios para el actor que espera su juicio no dejaban bien parado a Pablo Lyle Pablo Lyle ha pasado ya por mucho pero no podemos negar que la mijita también, además de la familia sobretodo el hombre que murió a causa del golpe que le dio, entonces es una situación complicada que no se le desea a nadie y solamente ellos que lo viven saben. Yo como la CHACHA que soy me corresponde darles el chisme puntual mijos para que sepan que no todo es maravilloso en la vida de los actores y que las celebridades también sufren y la pasan mal, pero que como mi chiquita Ana Araujo, la familia termina pagando cuando hacen algo mal.