El ex príncipe Harry pasó de la realeza a ser un ser humano común y corriente

El hijo rebelde de la princesa Diana y esposo de Meghan Markle perdió todo por su pareja

Mucha gente sigue acusando a Meghan Markle de la responsable de la separación de Harry con su familia real

Alóooo mijas y mijos de la CHACHA, los saludo una vez más para llevarles hasta ustedes unos minutos de entretenimiento y sacarles algunas sonrisas y distraerlos de lo que estamos viviendo con el coronavirus, en esta columna llena de trapos sucios, de chismes y lavadero bonito y con mucho material para compartirles, y en medio de todo esto de la pandemia, pues sucedió un hecho histórico para la humanidad (que no tan importante como para quedarnos en casa) pero sí algo sin precedentes, que si mi mijita Reina de Gales, mi Lady Di estuviera viva, yo creo que se nos vuelve a morir de lo que hizo el ahora ex Príncipe Harry gracias a su esposa la Meghan Markle esa, mujercita que no tiene escrúpulos.

Y es que fíjense mijos, que el pasado 31 de marzo, fue el último día de mi mijito Harry como Príncipe y miembro de la realeza, luego de que hace como un mes, obviamente asesorado y yo creo hasta condicionado por esa mujercita llamada Meghan Markle, ex actriz de Hollywood que ya quiere volver a las andadas, pues decidieron renunciar a la familia real en medio de la sorpresa de todos los integrantes de la poderosa liderada por la Reina Isabel, quien no estuvo muy contenta de lo decidido por su nieto y empezaron las consecuencias para ambos…

Resulta que el primero en reaccionar al anuncio fue el príncipe Guillermo con quien incluso se dejó de hablar Harry antes la inesperada decisión de ya no ser príncipe, bajo el argumento de que estaba rebelándose contra una tradición de años en la realeza y por supuesto dio a entender que las ‘ideas’ de Meghan Markle habían contaminado a mi chiquito pelirrojo que no tenía ni idea de lo que estaba por suceder en su vida… La reacción del ex Príncipe Harry fue separarse de su hermano un tiempo aunque luego se contentaron por teléfono.

Todo esto se reduce a que aparentemente, Harry quería vivir su vida sin tanto protocolo y por supuesto hacer las cosas por sí mismo sin que le regalaran nada, por lo que rápidamente circuló el rumor de que ya estaba en pláticas con ejecutivos de Disney para conseguirle trabajo a esa mujercita manipuladora que tiene como esposa, la Meghan Markle, que mejor la mijita se debería poner a aprender a cocinar, a lavar, a planchar, a limpiar su casa y hasta a hacer el mandado, que es lo que le espera…

La vida sin la realeza, no la van a tener fácil Harry ni Meghan Markle, como hace unos días que tuvieron un escándalo con Donald Trump por unas declaraciones de nuestro flamante Presidente y ellos tuvieron que responder…