Adamari López muestra la cicatriz que tuvo por el cáncer de mama

Con todo y las críticas que le atribuyen siempre a la chaparrita, la conductora se empoderó

Adamari López compartió su intimidad en una foto muy impactante

Mijos y mijas de LA CHACHA, aquí estoy de vuelta, reportándome, aquí su comadrita venenosa y linda a la vez para llevarles un chisme de lavadero que hoy es con conciencia, y corre a cargo de mi chiquita Adamari López, sobreviviente del cáncer de mama y utilizó una foto para dejarnos conmovidas.

Este mes sabemos que es la concientización del cáncer de mama y hay muchas artistas y mujeres en general que han perdido la batalla contra esta enfermedad como mi recordada Soraya, pero otras han sobrevivido como mi preciosa Adamari López.

Y ahora en una fotografía, mi chaparrita cuerpo de uva utiliza su experiencia para conmovernos a todos y dejarnos con la boca abierta de lo valiente que es.

Sabemos que día tras día mi Adamari López es vapuleada por las críticas a su cuerpo porque cuando era actriz era una varita de nardo y su cuerpo estaba muy delgado, pero luego vino el maldito cáncer de mama y a raíz de eso, subió de peso.

Desde ese entonces mi chiquita no se ha podido recuperar y luce kilitos de más por el tratamiento que recibe y tal vez por que de plano ya no le importa su imagen tanto como antes y es que después de esa enfermedad me imagino que le tomas importancia a otras cosas.

Aunque desde principios de este año, Adamari López se metió a darle duro al ejercicio y consiguió bajar unas libras mijas pero con los tremendos harapos que usa en Un Nuevo Día a veces su esfuerzo no sirve de nada y se ve el triple de llena.

El caso es que hace unas semanas atrás, comenzando octubre que es el mes del cáncer de mama, Adamari López fue ‘humillada’ por su cuerpo en un loop donde vestía una playera rosa con dos pechos pintados haciendo conciencia de la enfermedad.

Como buenas mujeres venenosas que somos, hubo muchas que en vez de agradecer su mensaje y su experiencia, se la acabaron por su figura que en verdad luce más llenita después de tanto ejercicio.

El loop lo pueden ver abajo pero ahora mi Adamari López se abrió la blusa y esta vez dejó ver su impactante cicatriz por el cáncer de mama y en la siguiente página les doy todos los detalles…