Francisca Lachapel puso a su prometido Francesco Zampogna a limpiar la casa

Muchos comentarios para la conductora porque aseguran que no la debe ayudar, sino es su obligación

Francisca Lachapel se encuentra aislada recuperándose del coronavirus

La Chacha está aquí mijos y mijas, bendiciones, menos ropa para todos, menos quehacer y la mejor de las vibras de parte de su comadrita y hoy les tengo un video que les va a gustar y nos va a poner a debatir porque mi Francisca Lachapel trae a su novio Francesco Zampogna como su empleado doméstico.

Yo pensé que mi mijita tendría ayuda de una comadrita como yo para las labores del hogar, o a lo mejor sí lo tiene, pero como está aislada por coronavirus, pues me le dio un descanso a su empleada doméstica y para eso se ‘agarró’ a su prometido y novio guapo.

Resulta que con esto del coronavirus pues la vida de una se cambia y la dinámica cuando te contagias es distinta por todos los cuidados y no poder acercarte a nadie mijos, y así le está pasando a la conductora de Despierta América que tiene días encerrada por dar positivo a coronavirus.

Me imagino que el novio Francesco Zampogna también está contagiado porque yo lo veo muy recluido con ella y las pruebas lo demuestran mijos, me le está limpiando la casa.

Ya ven que se ha dicho mucho que él no quiere a la Panchita Lachapel y que es fanático de Trump, que otros no lo bajan de mantenido, que se está ‘colgando’ de ella y cuanta cosa, y a lo mejor, esta mijita quiso demostrar con un video que no es así.

Con todo y que ya llevan dos años comprometidos y postergando la boda que por la pandemia, pues viven juntos y ahora Francisca Lachapel grabó un video donde se ve a su novio con un trapeador y muy de empleado doméstico limpiando la casa.

Ella literalmente escribió en una de sus historias de Instagram “Él es el mejor del mundo mundial…” y en las imágenes se puede ver cómo el mijiyo descalzo, con short, playera blanca está muy concentrado limpiando el piso de la cocina mientras ella lo filma en secreto.

Las imágenes fueron reproducidas por la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’ y se abrió un debate de que el mijito Francos Zampogna debía hacerlo seguido porque no es obligación de Francisca Lachapel, ¿ustedes opinan lo mismo? Pásenle a la siguiente página para contarles más chisme mijos…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL GRABANDO A SU NOVIO DE ‘EMPLEADO DOMÉSTICO’