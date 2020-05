Jacky Bracamontes se confesó con Jomari Goyso y revela ‘la verdad’ sobre sus hijas

Hace unos días, la conductora y actriz celebró el cumpleaños de su esposo Martin Fuentes

Semanas atrás, Jacky Bracamontes se encontraba preocupada por la distancia de su esposo e hijas gracias al coronavirus

Alóooo mijos amigos de la CHACHA, aquí su comadrita favorita reportándose para llevarles un momento de entretenimiento y chismería platicando temas de lavadero de una manera amena y rodeada de los quehaceres de la casa, es tiempo de nuestro break así que hagan a un lado las escobas porque hoy les tengo un chisme de mi consentida Jacky Bracamontes, la ‘conejita’ y no por Playboy sino porque ya ven que a la mijita le encanta andar teniendo hijos y pues de eso le comentó a Jomari Goyso en una entrevista que me dejó helada con sus confesiones sobre sus hijas.

Y es que no hace mucho, recuerdan que mi Jacky Bracamontes estaba separada de su guapo esposo Martin Fuentes y dos de sus hijas porque pues resulta que se les ocurrió andar de viaje en una ciudad de EE.UU. y ándale que comenzó el brote de coronavirus y una de las muchachitas comenzó con síntomas y decidieron aislarse mientras se hacían la prueba, que al final salieron negativas por lo que ya pudieron reunirse con su famosa mamá.

Ahora mijas, la Jacky Bracamontes que por cierto se ve mejor que nunca y ya recuperó peso, sostuvo una plática con Jomari Goyso, que ya ven como le encanta el chisme como a nosotras en donde confesó que su papel de Maribel en Rubí había sido su mejor trabajo porque fue el que la enamoró de la profesión de actriz mientras que el suyo en Alebrijes y Rebujos fue el que más odió.

Pero vámonos a lo bueno mijas porque Jacky Bracamontes que tiene cinco hijas, hermosas todas porque ella es bella y su esposo aún más, pues habló con Jomari Goyso si le gustaría tener otra bebé, de qué tan cansada está de cuidar a todas sus princesas y por supuesto sobre si tiene pensado ‘explotarlas’, ya ven que eso les encanta a las celebridades, nomás ven que uno de sus bebés tiene carisma o talento para algo como la música, uff ya nos las quieren meter hasta por las narices, ¿verdad Adamari? ¿verdad Alejandra Espinoza? ¿verdad Ana Patricia Gámez?

Pues la Jacky Bracamontes sí haría eso de aplicar un Kris Jenner y explotar a sus hijas estilo Kardashian: “Oye sí pensé eso de que las Kardashian son cinco, o sea qué tal si el día de mañana hago el reality show de las Fuentes Bracamontes, ‘Keeping up with the Fuentes Bracamontes'”, a lo que Jomari me sorprendió que no le diera cuerda y dijera: “No, creo que a ti y a tu marido les da algo…”, pero acuérdense mijas que entre broma y broma, la verdad se asoma.

Así que no les extrañe que cuando sean unas jovencitas, tengamos reality show de las hijas de Jacky Bracamontes y más considerando que tiene varias que darían show: “Creo que la más tremenda de mis cinco hijas va a ser Paula, esa viene como Renata al cubo…”.

Pero agárrense porque mi Jacky Bracamontes no se salvó de tener que decir si quiere otro hijo o no… Sigan leyendo mijas que el chisme está bueno…