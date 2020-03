Ricardo Montaner tiene una familia compuesta por puro talento y polémica

Desde su esposa Marlene Rodríguez, hasta sus hijos Mau y Ricky, con la recién casada Evaluna y su esposo Camilo causan sensación

El cantante venezolano ha estado en el ojo del huracán por lo que hizo en pleno brote de coronavirus

Alóooo mijas y mijos, los saluda su comadrita LA CHACHA en pleno brote de coronavirus, que no cunda el pánico o panda el cúnico como decía mi compadre El Chavo del Ocho y a tomar medidas de aislamiento, cuarentena, tener la mejor vibra y hasta hacer el equinoccio de primavera efectivo para cargarnos de buena vibra y estar en total cuarentena efectiva, mientras yo les traigo un especial de la tan peculiar familia de mi Ricardo Montaner, con su mijita esposa la viejita Marlene Rodríguez, sus hijos guapos mi Mau y Ricky, la mujercita Evaluna que tiene nombre de novela barata hispana y su esposo el del bigote raro Camilo.

Y es que desde este año, la familia de mi Ricardo Montaner ha acaparado los reflectores porque el venezolano nos dio unos hijos muy talentosos y agraciados y con carisma para destacar en la música y lo están haciendo, pero la primera que nos dio de qué hablar fue su esposa Marlene Rodríguez.

La mijita esposa de Ricardo Montaner fue expuesta en las más recientes fotos de la boda de su hija Evaluna con Camilo y sus hermanos Mau y Ricky, lo que se armó tremenda fiestona porque hubo muchos famosos, pero resulta que la mijita Marlene fue tremendamente criticada por el público quien no la bajó de ‘viejita’, ‘anciana’, ‘que parecía su mamá’, ‘que parecía su abuela’ y cuanta cosa cierta le dijeron porque en efecto se ve demasiado grande.

Y es que mi mijita la esposa de Ricardo Montaner de verdad que no ha envejecido con gracia y belleza porque aparte ella es como muy desparpajada y despreocupada del qué dirán y obviamente eso le acarrea muchas críticas porque no le echa muchas ganitas a eso de la imagen personal, si no me creen vean las fotos que les estoy compartiendo de ella en este post donde prácticamente se muestra orgullosa de sus arrugas, muy dignas, pero que si es la esposa de Ricardo Montaner mínimo una chaineada la mijita…

Lo que sí no se les perdona a Ricardo Montaner y a su familia, son los últimos acontecimientos que han protagonizado porque lejos de ser positivos son todo lo contrario gracias a que se les ocurrió a él y a su esposa viajar a Francia a visitar al hermano del cantante en medio del brote por el coronavirus lo que obviamente mucha gente tachó de irresponsable, así que no les extrañe mijas, si pronto informa que está contagiado Ricardo Montaner, su esposa, su hija Evaluna, sus hijos Mau y Ricky y hasta su yerno Camilo.

Pero vamos con la mijita esta de Evaluna, nombre de novela dramática…