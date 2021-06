La entrega de la camioneta dejó espantados a todos por ‘la cara’ de Chiquis Rivera ¿se desfiguró?

Cuando mi chiquita hizo la rifa de la camioneta estaba ataviada con una pantalonera y sudadera moradas y ella rubia con cabello suelto y muy sexy como es ella mijos, pero eso quedó atrás porque ahora apareció con una ‘nueva cara’ y otro color de cabello que dejó ‘horrorizados’ a todos.

Yo estoy a favor de que la hija de Jenni Rivera se atreva a cambiar de look cada vez que quiera pero últimamente me le está agarrando mucho cariño a las cirugías y eso me pone mal, porque hace unas semanas cuando se le descubrió su farsa con el agüita con limón, disque para estilizar la cintura, no tuvo otro remedio más que decir que sí se iba a operar las bubis… pero ¿resulta que fue la cara?