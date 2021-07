Fernando Colunga fue captado en un video con muy ‘buena compañía’

El actor mexicano tiene una misteriosa vida que nadie conoce

Las cámaras de Suelta la Sopa filtraron uno de los videos ‘secretos’ más esperados de Fernando Colunga Mijos y mijas amigos de La Chacha, aquí su comadrita lista para echar la chisma de hoy y como vi que les encantó el tema de los supuestos novios de Fernando Colunga, ahora les traigo el video que todos estaban esperando que nos confirmaría las sospechas del por qué el actor es muy hermético con su vida personal. Sabemos que mi mijito se ha ido superando desde que comenzó su carrera como actor y él sí empezó desde abajo picando piedra mijos, pero siempre se le ha dicho que es gay y que no quiere salir del clóset para que no le perjudique con su público femenino ¿ustedes creen que le suceda eso de que las mujeres se enojen o decepcionen? Fernando Colunga y su video nunca antes visto Ya le sucedió a Ricky Martin el hablar de sus preferencias sexuales mijos y hasta la fecha con todo y esposo e hijos me lo siguen criticando, pero a estas alturas en el mundo ¿a quién no critican? Seas hombre, mujer, gay, bisexual o tengas el color de piel o lo que sea a nadie le das el gusto, por eso esperemos que mi Fernando Colunga asuma lo que es y viva su vida plenamente. El caso es, que hice mis pesquisas como siempre y para traerles los pelos de la burra en la mano con video y todo, confirmamos sospechas de que Fernando Colunga es muy privado y hermético con su vida personal por una sola razón: sus papás mijos, los suegros de todas nosotras, por fin fueron mostrados.

Fernando Colunga fue captado en su casa Pues resulta que un video de ‘Suelta la Sopa’ desde hace años, retomado por un canal de YouTube llamado ‘Antony Antony Junior’ nos deja al descubierto el por qué mi Fernando Colunga es tan privado con su vida personal y es que lo captaron en su casa paseando con sus perros y después con muy buena compañía. Ese video es de años mijos, pero bien vale la pena comentarlo porque es algo que no sucede muy a menudo, porque mi Fernando Colunga salió a pasear con sus perros y cuando iba entrando a su casa, en pleno domingo volvió a salir para llevar a sus padres a disfrutar de un domingo, aunque ya sabemos que en 2019 su papá falleció de cáncer.

Fernando Colunga video con muy buena compañía El video es del año 2013 y en esa época mi niño estaba como desaparecido de la televisión y disque se le relacionaba con la mujercita esta de Blanca Soto, pero ya saben, esos rumores de que era gay y sostenía parejas famosas era cada vez más fuerte como les comenté en la columna anterior. Los metiches de ‘Suelta la Sopa’ se fueron a hacer guardia afuera de la casa de Fernando Colunga, aunque no sabemos si en Estados Unidos o en México, pero lo captaron con lentes y gorra para después salir en tremendo camionetón junto a su mamá a quien cariñosamente le dio un beso y luego a su papá quien 6 años después murió.

Los papás de Fernando Colunga salieron en el video La señora muy guapa y distinguida es recibida cariñosamente y amablemente por su guapo hijo dandole un beso y él como caballero que es, le abre la puerta para que se suba y luego también en otras imágenes vemos cómo nuestro suegro, el papá de Fernando sale junto a él y a otro hombre que presumo es el chofer. El caso aquí, es que el reportero del show no le quedó de otra más que interrumpirlo y Fernando Colunga no muy a gusto con que lo hayan grabado en secreto y en pleno domingo, se detuvo amablemente a responderle algunas preguntas pero primero le dijo algo que me dejó azorada mijos.

“¿Cómo que haces entrevistas en domingo?”, dijo el actor mexicano al reportero Andaba muy alistado para irse con sus papás cuando ándale que el reportero, como si fuera un novato todo nervioso se le acerca y lo recibe muy amable y jamás esperaba lo que le dijo Fernando Colunga como todo un caballero que es: “¿Cómo te va, buen día… andas haciendo entrevistas en domingo… ¿Quién te tiene trabajando en domingo? No trabajes en domingo…”, se ríe el actor. “Nada de la vida personal, acuérdate”, paró en seco Fernando Colunga al reportero en esa época en la que supuestamente se le relacionaba con Blanca Soto, con quien sí tuvo un romance, acorde a los rumores, pero ya sabemos que también sucedió así con Thalía en María la del Barrio.

Los papás de Fernando Colunga casi no salían en pantalla En la captura de video de arriba podemos ver cómo tiernamente mi niño precioso saluda a su guapa mami mientras le abre la puerta para llevarla a pasear, y esperan a que salga su papá, que Dios se lo llevó en 2019 porque se le diagnosticó cáncer de colon… Yo estoy fascinada por el trato de mi niño a su familia y por lo de que no habla de su vida personal, pero también tiene que entender que sus fanáticas queremos saber todo de lo su vida personal mijos, porque queremos verlo feliz y realizado como padre, más que como actor, ¿querrá tener hijos, querrá casarse o así? AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FERNANDO COLUNGA Y SUS PAPÁS

Lo niega y lo vuelve a negar Hace unos años mijos, el periodista Gustavo Afoldo Infante le hizo la pregunta directa a Fernando Colunga y su respuesta fue contundente mijos… “Oye Fer… gay… creo que nunca te habían hecho esta pregunta ¿eres gay?”… dice el metiche trompudo, para después el actor decir lo siguiente con una sonrisa mijos: “Pues es que nunca me lo va a preguntar, y si me lo preguntaran pues les contestaría ‘No’ y ya, lo normal, y si fuera diría ‘Sí ¿y?’, también, no, yo creo que cada quien tiene que vivir su vida como la tiene que vivir, yo creo que nada más Dios juzga, tú no puedes juzgar a nadie, me produce una gran impresión que una gente pueda dedicarme tanto tiempo, al final es una energía que me está dedicando y no tengo que irlo a convencer tampoco”, contestó mi chiquito.

“Que si estoy en Televisa porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo…”, dice Fernando Colunga Así como les conté la chisma de los supuestos romances de Fernando Colunga, según un video de YouTube del canal ‘MQT’, es justo también decirles mijos, que él mismo ha dado de qué hablar con esto del supuesto novio que tenía en Televisa y lo toma con el mejor humor del mundo: “(Que estoy en Televisa) porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo de ahí… ¿para qué desmiento? Por un lado me produce hasta cierto placer sabes, saber que alguien pueda dedicar su vida en estar pensando en esa forma en mí, porque digo, cuando tú sabes que vas a decir una verdad de una persona, le inviertes tiempo y energía, pero no te puedes engañar cuando sabes que no es cierto y eso me produce cierto placer el saber que me inventan todo ese tipo de cosas…”, aseguró.

“O tengo un clon, o de verdad le produzco algo muy especial a ciertas gentes”, comenta riéndose Aparte de caballero y exitoso, este hombre es inteligente mijos, porque supo como contestar a los cuestionamientos sobre su sexualidad que en diversos espacios siempre ha dicho que no es gay y que si lo fuera, no tendría el menor reparo en decirlo, simplemente no se ha dado que tenga una relación larga con alguna mujer y llegue a tener hijos: “O tengo un clon, o de verdad le produzco cierto placer a varias gentes… Ahora, ¿por qué no lo desmiento? No es que no me interese yo creo que en este negocio tienes que tener contento a tu público, en tu vida a la gente que te quiere, a la gente que amas, que respetas… imagínate si yo fuera corriendo detrás de la gente para decirles ‘soy bueno’, ‘soy lindo’, obviamente tengo defectos, pero si lo que quieren buscar es algún defecto chueco, sucio, pues no lo van a encontrar…”, expresó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SU CONTESTACIÓN