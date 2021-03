Y es que ya ven que desde que inició su relación pues sobre advertencia no había engaño mijos, ya la JLo sabía la fama que el Álex Rodríguez tenía de infiel y de que le encantaban las mujeres y que había puesto cuernos y cuanta cosa se imagine porque no neguemos que es así.

Hay tanta cosa qué decir de estos mijitos que yo me tengo que tomar un calmante para no alterarme porque llevan 4 años juntos mijos y cuando la semana pasada se regó como pólvora el chismerío de que se habían separados, yo casi caigo infartada por lo que significaba.

Pero viene lo bueno porque cuando se dio esta entrevista, Page Six nos chismeó que JLo estaba fúrica con el Álex Rodríguez y que para evitar la separación ella necesitaba confiar en él por lo que le había puesto una listilla con muchas cosas que el deportista tenía que seguir si no, ella le decía adiós.

Pero ándale que no sé si el mijito no aguantó, porque de pronto comenzaron los rumores de que Jennifer nuestra diosa latina se había cansado y lo había mandado a volar, cancelando compromiso y hasta casi casi regresándole el anillo a Álex Rodríguez, porque comenzaron a aparecer solos…

Que el mijito le diera acceso a su celular incluida la ubicación durante las 24 horas, que si viajaba no fuera solo y bajo ninguna circunstancia los sobrecargos del avión fueran mujeres, que si salía de noche a beber con amigos, sólo podía tomarse dos vasos de alcohol y regresar temprano a casa, fueron las condiciones de ella a su pareja según Page Six.

No entiendo cómo las mujeres no nos damos nuestro paquete cuando suceden estas cosas… Que mi JLo se de a respetar porque esto es lo que queremos… AQUÍ PUEDEN VER EL VIDEO QUE LES DIGO de JLo descansando durante la grabación de su película y el Álex Rodríguez arrodillado y yéndola a visitar.

El mijito hasta se le hincó, la trata como su mujer, su dama, la consiente y está visto que quiere quedar bien con ella para que no lo abandone y ella detenga los rumores de la separación, aunque mi JLo no se ve del todo convencida, ¿será que sí está enamorada de este patán mijos?

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar por el dicho video mijos: “Eso como que fue planeao”, “Jajaja y justo a la vista de todos PA’QUE SALGAN LAS FOTOS”, “Nadie le quita lo cuernuda”, “Ya es hora qué coja seriedad y se comporte como una señora que es, qué siente cabeza, deje de armar tanto show por todo para seguir figurando”, “El dinero no compra la dignidad”, opinaron unos.

No hay separación por el momento entre JLo y Álex Rodríguez

Pues será el sereno, pero yo no estoy contenta de que JLo no haya concretado separación del Álex Rodríguez mijos porque sé que va a sufrir, Dios guarde la hora, espero que la mijita sepa lo que hace… Dios me la bendiga y me la proteja, igual que a ustedes. Hasta aquí con la chisma mijos, chao chao, los quiere LA CHACHA!

