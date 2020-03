Las cirugías son algo muy normal a lo que recurren las celebridades

Pero a unas se les hace adicción y encima se ‘malbaratan’ con tal de no pagar fortunas

Alexa Dellanos, Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Lis Vega se han deformado por las operaciones

Bienvenidos a los chismes de LA CHACHA mijas y mijos contagiados del coronavirus (me imagino que están aislados) y a los que no, benditos sean y a cuidarse comadritas porque esta pandemia no tiene fecha de caducidad… Como siempre aquí está su amiga y servidora para traerles un lavadero lleno de ropa sucia de cuatro celebridades que hoy por hoy están con bolas por aquí y bolas por allá y por acullá gracias a sus decisiones tan trágicas de operarse con tal de subir el autoestima y ver su cuerpo ‘mejorado’ o más bien, deformado, y en eso Alexa Dellanos, Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Lis Vega son expertas.

Y es que mi Ninel Conde ya está toda transformada, porque poco quedó de aquella mujercita que estuvo casada con Ari Telch que tenía la nariz ancha, el abdomen flácido, las pompas caídas y poco volumen de pechos, porque nomás comenzó a actuar y a despuntar en el mundo de la música y las novelas y la mijita dijo ‘Yo cambio porque cambio’ y concertó una cita con el cirujano y aplicó la de Los Transformers y ándale.

Mi mijita Ninel Conde se sacó las bolsitas de los cachetes esas que le operan a una con tal de ver su cara más afilada, además de que se hizo varias cirugías en la nariz para respingársela y estilizarla, pero de su cara lo que de verdad se pasó a amolar, son los labios con el colágeno que se puso, porque mi mijita ni fue ni fa, pero lo peeeeor vino en el cuerpo… Mientras les dejo una fotografía de su cara hijas…

Lo peor de mi Ninel Conde viene en su cuerpo, porque con tal de que se le vea como una escultura griega, ps parece más bien monumento a la operación mijas, porque vean nomás la desproporción de sus pechos con su cintura y mejor ni hablemos de las piernas que tiene llenas de bolas y sus pompis con unos globos incrustados en el trasero y hasta las pantorrillas se le ven como luchadora…

¿De verdad las mujeres piensan que son dignas de admirar así? Porque de que mi Ninel está mejor que antes, eso que no se puede negar, porque también no se le quita el mérito del ejercicio que hace y la alimentación que lleva, pero de hacerse unos arreglitos a deformarse por completo, es una diferencia enorme, y ni quiero pensar en lo que sucederá con el paso de los años, porque mi Ninel Conde así como se obsesionó con José Manuel Figueroa con todo y que se la moqueteaba, ps ya está obsesiva con las operaciones…

Pero vámonos a otro caso extremo que si mi Ninel Conde no se cuida, va directita a lo que le sucedió a Lis Vega…