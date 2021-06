Eduardo Capetillo confesó padecer cáncer de piel

En el video, el cantante y actor hizo tremenda e inesperada revelación Mijos amigos de la CHACHA, aquí su comadrita reportándose desde el lavadero del chisme para llevarles hasta sus casas, esta zozobra que me tiene hoy invadida porque mi Eduardo Capetillo hizo una confesión en un video con la hija y es que fíjense que el esposo de Biby Gaytán confesó algo tremendo sobre el cáncer de piel. Estos artistas con tanta noticia durante la semana me van a matar mijos, si Belinda y su embarazo, si Aislinn Derbez devastada por la novia de Mauricio Ochmann, si Toni y Adamari, si el nuevo novio de Geraldine Bazán, si los Rivera peléandose y ahora Eduardo Capetillo ¿con cáncer? Ya quedé toda despelucada mijas… Eduardo Capetillo se puso a maquillar a su hija Ana Paula Todo sucedió mijos cuando ya ven que la hija de Eduardo Capetillo, la Ana Paula y la otra Ale que se fue a España pretendían vivir de ‘influencers’ con un canal de YouTube en donde daban consejos y contaban su vida y subían tutoriales de maquillajes y así, que nomás no las ha hecho famosas, por eso invitan a los papás para que les suban el evento, como ahora. Resulta que mi Eduardo Capetillo fue el ‘invitado especial’ de Ana Paula, su hija para que la maquillara… a la muchachita se le da el querer llamar la atención y pues para tener más visitas no le quedó de otra más que de poner al papá a hacer el ridículo para que la gente hable de ella, aunque el hombrecito ‘le robó el show’.

La quería maquillar y terminó robándole el show a la hija Estoy muy mortificada, primero porque mi Biby Gaytán y mi Eduardo Capetillo no le han dicho a esta niña Ana Paula que no tiene gracia para ser influencer mijas y que mejor se ponga ayer más agradable o no tendrá visitas para la gente, porque por más que le guste el maquillaje y dar consejos, si no tiene ‘ángel’, ps nomás no funcionará. Apenas con 28 mil visitas en YouTube, se subió este video en donde la hermana de Alejandra Capetillo ya con el cabello corto, como la Biby Gaytán, pues dijo que Eduardo Capetillo era su invitado para maquillarla y el hombre con toda la inexperiencia del mundo pues hizo el ridículo mijas, porque ni sabía qué eran las brochas… ya desde ahí íbamos mal…

Todo marchaba bien cuando de pronto Eduardo Capetillo reveló padecer cáncer de piel Yo primero estaba azorada con la manera en que el actor no sabía utilizar nada, ni por ser del medio artístico y porque los maquillan mijos, Eduardo Capetillo ¿muy machista? No conocía ni las sombras, ni las brochas, ni los lápices que nosotras usamos para maquillarnos. Ya después que logré hacerme a la idea que este hombrecito no sabía nada, pues que suelta la bomba y casi me caigo de la cama y aviento el celular en señal de terror y alarma porque muy tranquilo, aunque antes dijo que sería una primicia, pues soltó que padecía cáncer de piel y se puso a echar la chisma…

Padece cáncer de piel; Eduardo Capetillo se sincera junto a su hija Avanzado ya el video, pues estas fueron las palabras del esposo de Biby Gaytán: “Las personas de piel blanca deben de tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles queridos amigos, esta sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer, me dio cáncer de piel…”, dijo el actor y yo hasta grité mijas al escucharlo. Y ya yo toda mortificada seguí escuchando cuando decía: “Me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga que es una persona que quiero muchísimo, Olga Labastida, me dijo ‘nunca más te vuelve a dar un rayo solar'”, precisó el mijo sin ahondar más en detalles.

¿Sigue enfermo o ya se curó? La verdad es que yo estaba toda alarmada mijas porque no daba crédito a lo que estaba escuchando porque estos dos de Biby y Eduardo, se guardan sus cosas demasiado privadas, ya ven cuando confesó el año pasado lo del alcoholismo, nadie teníamos nuestras sospechas de eso. De lo único que sabemos mijos es que Eduardo Capetillo quería tener a mi chiquita muy para él encerrada y sin dejarla trabajar, por eso decían que es machista, pero ni del alcohol y mucho menos de que padeció o padecía cáncer, porque quien sabe si aún se esté tratando, pues nos dimos cuenta…

Eduardo Capetillo deja en ‘ridículo’ a su hija Yo viendo el video mijas, no me podía salir del asombro cuando de pronto después de soltar tremenda bomba sobre el cáncer de piel, Eduardo Capetillo como si nada nos dejó con la duda de si aún batalla con ese problema de salud y se puso a maquillar a la hija quien por cierto quedó en ridículo. Parecía una bruja con sus párpados en ojo muy mal pintados y las cejas con rímel negro, aunque ahí fue donde el actor les cuestionó a su hija Ana Paula y a su esposa Biby Gaytán que estaba presente si de plano no confiaban en él y creían que lo haría de manera desastrosa.

No confiaban en que pudiera hacer un buen trabajo “¿Ustedes saben la cantidad de fuerza que uno hace cuando haces pesas? Pues uno tiembla cuando está poniendo el maquillaje pero es por la temblorina hija… Saqué un lápiz y me dijo ‘no no no, no lo vas a usar'”, dijo muy alebrestado mi Eduardo Capetillo porque mi Biby Gaytán y su hija lo andaban haciendo ‘quedar peor’ de lo que ya estaba con semejante ‘obra de arte’. Y aunque Biby Gaytán no apareció en el video mijas, sí se escucha preguntándole si le iba a hacer un tutoría a ella y él respondió: “Por supuesto mi amor Bibita con mucho gusto… esa fue una gran idea de Ana Pau, a ver si les gusta espero que sí, un placer haber estado en su canal…”, la verdad lo dijo muy simpático mi chiquito. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA CONFESIÓN DE EDUARDO CAPETILLO SOBRE EL CÁNCER DE PIEL

La gente opinó de lo que hizo a su hija Mientras yo no podía con lo del cáncer mijos, la muchachada opinaba en el video: “Eres igualita a tu papá! Parece mentira, pero con esta sencilla interacción, el amor de Eduardo hacia Pau irradia!!”, “Este hombre es excelente padre y esposo, y siempre lo han juzgado mal, que si esto, que si aquello, a mi parecer lo que sucede es q es muy rudo, es hombre de campo y sus maneras son rudas obviamente , pero se ve que tiene un buen corazón”. La gente maravillada con esta interacción de Eduardo Capetillo y su hija: “Que pena que tuvo cáncer de piel, eso no lo sabía. Lo bueno q ya está bien. Yo soy de tez morena pero mis hijos son blancos pálidos como mi esposo y veo como sufre mi hija con su maquillaje y piel”, “Lo que mas me encantó del maquillista profesional fue el uso de la saliva como corrector”, “Lo que más ame es cómo se llevan de lindo … la verdad muy bien Eduardo te quedó bastante aceptable para ser la primera vez y con manos temblorosas”.

¿Dan otra imagen que no son? Hace poco mijos acuérdense que estaba en Univisión el reality show de la familia de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán y sorprendió mucho que en uno de los episodios, él se alterara porque la Biby pretendía hacer una celebración de aniversario muy en grande y hasta en pelea terminó todo. Luego también se vio la escena en donde la hija Alejandra les dice que se irá a vivir a España para realizar sus sueños y ser independiente y pues mucha gente dudó si todo el drama fue actuado, pero la verdad es que no ha pasado gran cosa con la serie y posiblemente no vuelva a haber otra temporada, no fue un ‘boom’ como se esperaba.