En el video, se me van a ir para atrás, porque la chiquita comenzó a narrar su experiencia de regreso a las telenovelas y contrario a lo que todos pensaban hubo quien no se alegró por eso y fue nada más y nada menos que la actriz Gaby Espino, aparte de que me le llevaron a un policía que se le ‘encueró’ a Adamari… Sigan leyendo para contarles mijos…

“Llegó la hora, hacía mucho tiempo que no sentía estas mariposas, es temor, es alegría, son las ganas de volver a un momento que fui muy feliz, después de 20 años ya estoy lista para regresar”, anunció Adamari López que oficialmente estrenará telenovela.

“Hola hola mi gente linda, estoy muy emocionada porque hoy estreno ‘La Suerte de Ada’ una nueva producción de nuestra cadena Telemundo, usted no se la puede perder, está increíble y sé que les va a encantar”, comentó en maquillaje Adamari López.

Christian Chávez también va a aparecer en la telenovela de Adamari López y se encontró con la pareja de Toni Costa para darle la bienvenida, pero mi chiquita boricua dijo que le encanta la nueva telenovela de Silvia Navarro llamada ‘La Suerte de Loli’, por lo que dejará de ser espectadora para integrarse al elenco como parte de ‘Global Radio’, la cadena que aparece en la producción…

Sin embargo, hubo quien no la recibió de la mejor manera y hasta dijo que no permitiría que se quedara allí, esa fue Gaby Espino: “Pues yo no estoy feliz de que Adamari esté aquí, porque aquí ya estamos las que somos y somos suficientes, o sea ¿qué creía ella?, que va a venir aquí a agarrar el lugar de quién… no no no, ella se va hoy mismo, aquí no se queda”, comentó tajante quien será su rival.

Y pues mijas, que se cuide Toni Costa porque me le llevaron a un policía bastante sexy a mi Adamari López y se llama ‘Apolo’ y ándale que se me le encueró y subió la temperatura en Global Radio y en la cabina junto a la boricua.