El coronavirus era algo que ya se veía venir pero ‘ignoramos’ las señales

Los Simpson, un libro llamado ‘The Eye of Drakness’ y Mhoni Vidente lo vaticinaron

Las pruebas las tiene LA CHACHA

Alóooo mijos y mijas, aquí su amiga LA CHACHA agarrada del crucifijo, hincada pidiendo perdón, con tapabocas, al lado del paracetamol y casi aislada de todo mundo porque estoy infartada con lo del coronavirus, para que se protejan mijas y desinfecten la tina, la escoba, el trapeador y toda la ropa y los objetos de casa porque esta pandemia nos tiene vueltas locas, y estamos pagando las consecuencias de no haber sabido detectar las señales porque Los Simpson, el libro ‘The Eye of Darkness (el Ojo de la Oscuridad) y hasta el mijito/mijita de Mhoni Vidente nos lo señalaron…

Y empecemos por Los Simpson, porque esos desagradables personajes amarillos, como contagiados de hepatitis, mijos, pues resulta que le han atinado a tantas cosas como temblores, caídas de meteoros, muertes de artistas y ahora hasta el coronavirus, porque en un episodio de 1993 cuenta un episodio sobre que los grandes líderes mundiales se reúnen para ‘pactar’ la caída de la economía lanzando un virus contagioso que siembre el miedo en todos los países…

La primera prueba del coronavirus (que ignoramos mijos) aquí está, véanla…

Acaso Los Simpson predijeron el coronavirus? pic.twitter.com/uvqUesSBfL — ►Manu (@Maanu_20) March 11, 2020

Y es que en ese episodio donde un trabajador de una paquetería en Osaka, Japón enfermo de un misterioso virus, estornuda en una caja y provoca que el mal (coronavirus) se distribuya por todo el mundo, incluyendo Springfield por supuesto, la ciudad de los personajes de Los Simpson, por lo que comienza una pandemia que provoca el caos que estamos viendo en estos momentos en todo el mundo mijos…

Y es que lo que estamos viendo son cosas que no esperábamos desde hace mucho tiempo mijas… La CHACHA está azorada con lo que sucede de que la gente egoísta se está acabando el agua embotellada y sobretodo el papel higiénico (¿como por qué?), además de que unos inconscientes continúan en fiestas, eventos masivos (Hola Vive Latino en México) y consideran irse a lugares concurridos, sin importarles lo que pudiera pasar…

..será, que los Simpson predijeron en el año 93, algo parecido al #coronavirus #Covid_19 ??? pic.twitter.com/cWSeRYSaPk — MarioAndrés (@elqediceCosas) March 13, 2020

Y es que los más vulnerables son los mijitos bebitos y los mijotes adultos mayores así que ha cuidarlos mijos porque no queremos que sucedan más muertes ni desgracias, porque estar en manos del gobierno con esto del coronavirus es como entregarle una pistola a los estúpidos políticos, para que nos disparen directamente mijas…

Así que hay que hacer lo que nos toca como seres humanos responsables para que nos protejamos del coronavirus hijas y no entrar en pánico ni en la exageración como en Los Simpson, que la gente vuelta loca por los productos y peleas en los supermercados por doquier…

Pero si a Los Simpson no los consideran fuente confiable y si 1993 no significa nada para ustedes, pues tal vez sí lo sea el libro “The Eye of Drakness” que en 1981 nos había pronosticado casi con exactitud que da miedo, lo del coronavirus en este 2020 mijas… Agarren el crucifijo porque esto se pone espeluznante…