Francisca Lachapel subió demasiados kilos por su embarazo

La conductora de Despierta América fue exhibida por su compañero Alan Tacher

Además, la ex reina de belleza se quitó el apellido de su ex esposo Mijos y mijas amigos de la Chacha, es un placer estar con ustedes como siempre y aquí llevándoles el chisme de hoy, porque nos vamos a poner a analizar el cuerpo de mi chiquita Francisca Lachapel porque se me hace que está descontrolada y come y come con esto del embarazo porque ha subido bastantes kilos, ¡hasta se quitó el apellido de su ex!. Según esto ya ven que lo ideal es subir un kilo por mes, es decir, 9 kilos máximo, per hay mujercitas que nomás no sacian sus ganas de comer y espero que no me le esté pasando eso a Francisca Lachapel porque fíjense que en un video en Despierta América, el inoportuno de Alan Tacher la terminó exhibiendo. Francisca Lachapel presume su embarazo Recientemente en la fotografía más actual de Despierta América en Instagram, pues me quedé a analizarla mijos porque ¿cuánto les gusta que Francisca Lachapel tenga de embarazo? 6 o 7 meses máximo ¿no? porque ya se le ve un busto enorme, ya se me le palpa su cara hinchada y ni decir de su barriga. Otro aspecto que me llama mucho la atención fue que fíjense que a la fecha no sé si también lo está escondiendo como pasó con su boda y con el embarazo, pero a estas alturas la mijita jura y perjura que no sabe qué va a traer a este mundo, si a un chamaquito o a una chamaquita… ¿será que harán faramalla para anunciarlo?

La conductora de Despierta América fue exhibida por Alan Tacher Ya mi Francisca Lachapel definitivamente presenta un estado de embarazo muy avanzado como para que no sepa si es niño o niña, más bien a mí me huele a exclusiva de revista, de redes sociales o hasta algo preparado en ‘Despierta América’ mijos, pero de eso no tendremos más que sentarnos en el sillón y esperar. Lo que sí les chismeo, es que la mijita ha de estar fascinada con la etapa porque se ve muy bonita y feliz que es lo importante, aunque definitivamente sí ha subido bastante de peso… esos kilos no se pueden dejar de lado y para mí que la mijita va excedida y hasta Alan Tacher lo exhibió.

Alan Tacher exhibió todo lo que come la ex reina de belleza Resulta que en uno de los cortes de Despierta América, mi Alan Tacher le pregunta a Carlitos Calderón si está comiendo Francisca Lachapel y ándale que el otro ni tarde ni perezoso dice “De todo, se está comiendo todo lo que se encuentra”, mientras ella se ve de espaldas sentada en la barra de la cocina. En ese programa, mi chiquita embarazada estaba portando un estilo de vestido anaranjado, que parecía ser un sweater largo pero que sin duda dejaba ver su pancita apretada y lo hinchada que ya está por los kilos que ha subido, por la retención de líquidos y pues por el chamaquito que trae cargando mi mijita.

La conductora de Despierta América no pudo negar que está come y come Al acercarse, Alan Tacher dice lo siguiente: “Ya te vi ¿qué estás comiendo?”, dice en tono de regaño el conductor mientras Francisca Lachapel veía su celular muy cómoda sentada y se sorprende pero contesta: “No, ya comí, llegaste tarde, huevo con chorizo, y me comí dos rebanadas de pan integral…”, muy contenta la chiquita… Pero mientras ella estaba explicando lo que se comió, Alan Tacher le dejaba en claro que le estaba contando todo los alimentos que come para darle a entender que esta excedida: “¿Y luego?”, dice él, mientras ella continúa: “Pero le puse mantequilla (al pan), y no la avena no me la comí y un sandwich para la merienda…”, afirmó.

Francisca Lachapel no puede negar el hambre que le provoca el embarazo Alan Tacher deja en claro que estaba bromeando con ella mijos, pero me quedé estupefacta cuando resulta que se acerca y asegura que nadie sabe todavía qué sexo tiene el bebé de Francisca Lachapel, por eso les juro que yo me puse a hacer cuentas porque ya fue mucho el avance como para que no sepan… “No sabemos aún que va a ser el pechocho, todavía no sabemos, pero de que está bien alimentado, está bien alimentado”, dice Alan Tacher mientras provoca la risa de la ex reina de belleza mi chiquita que yo creo ya le pesa la panza porque se ve bastante con kilos de más, pero que espero que sean normales para su etapa.

Hace unos días, Francisca Lachapel compartió una imagen de cuando estaba marcadaa y muy delgada por su participación en un certamen de belleza En la fotografía muy escandalosa que mi chiquita puso en su Instagram en medio de tanta cosa por el embarazo, se le puede ver un cuerpower de infarto, que yo casi me caigo de la silla porque definitivamente mi nenita estaba muy regia y potente con unos encantos que yo pensé que eran por el embarazo, pero ya vi que no. La imagen destaca a Francisca Lachapel posando frente al mar con su cabello suelto cuando lo traía largo, con unas arracadas grandes, un maquillaje delicado y sobrio, con un bikini a rayas de la parte superior en tonos amarillos y blanco, mientras su calzón es claro y ella con unos pechos exhuberantes, brazos delgados, caderas sexys y abdomen marcado.

Aún no se conoce el sexo del bebé de Francisca Lachapel Los comentarios en el video de Despierta América que puedes ver dando click a este enlace en el que Alan Tacher se pone muy de papá regañón a decirle casi casi a mi Francisca Lachapel que no coma tanto, no se hicieron esperar y naturalmente mijos, la gente mitotera como yo, pues opinó que me la dejara en paz: “Que coma lo que quiera que envidia de la gente, ya luego quedará regia como siempre ! Está embarazada !”, “Tiene que ser niña si se la pasa tragando…las mujeres no paramos de comer”, “Me caes bien pero no puedo con tus cachetes”, “Es la mejor etapa de la vida! Disfruta ese rico placer de comer”, “Lo Ideal Francisca, proteínas, garbanzos, julias, lentejas con vegetales. NO CARBOHIDRATOS, NO EXISTE EL FAMOSO “PAN INTEGRAL”; consumir SUPER SALUDABLE COMO DE COSTUMBRE. CUÍDATE MUCHO”, opinaron algunos.

Francisca Lachapel ha subido ¿kilos de más por su embarazo? Otras personas apoyaron la etapa en la que está Francisca Lachapel y opinaron que debe darse gusto en la comida y disfrutarlo todo: “Está comiendo mucho ya casi no se le ven lo ojos…aprovecha! eso es lo mejor de estar embarazada”, “Que coma y que disfrute”, “Qué bueno que coma”, “Que bueno que la consientan porque esa etapa es única”, “Ya tiene su carita bien llenita, ya veremos en dos meses más”, comentaron. Pero mijos, dejando de lado, que la chiquita coma y se de gusto con lo que quiera, así como se lo dio con su cuenta de Instagram en la que ya sólo se hace llamar como ‘Francisca’, porque fíjense que hasta se quitó el apellido del marido, el otro mijito llamado Rocky Lachapel.

Francisca Lachapel se quitó el apellido de su ex Rocky Lachapel La mijita había dicho que ya no se quitaría el apellido porque la gente ya la conoce como Lachapel, pero ¿qué tal que el nuevo esposo se lo exigió mijos? Porque casi me dio el válgame cuando entro a su Instagram y ándale que mi chiquita ya sólo en ‘Francisca’ a secas ¿será que se viene una batalla legal o ella ya renunció por siempre a ese feo del Rocky Lachapel? Espero que su esposo el Francesco no tenga que ver en esto, aunque si mi pareja conservara apellido de su ex, yo también me pondría loca mijos, no les voy a decir que no, pero por lo pronto que mi preciosa Panchis haga lo que la tenga feliz y contenta, ya después si subió muchos kilos pues ya los bajará después del embarazo.