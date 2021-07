Pues resulta que yo de chismosa en la red mijos, me topé con un video que me dejó helada y con el rosario en la mano, porque de ser cierto que mi Fernando Colunga es gay o bisexual como supuestamente se dice en la grabación, pues ha tenido unos novios que ya quisiéramos todas.

Yo no daba crédito a eso mijos… de que Fernando Colunga habría tapado sus preferencias sexuales con Thalía y pues aparte le daba promoción a la telenovela… fíjense nomás! Total, otro supuesto novio de mi chiquito papá era Victor Noriega, ex Garibaldi, que ya reconoció ser gay a diferencia de Fernando Colunga y pues ándale que terminaron porque él se fue a vivir a Miami…

Muchos son rumores mijos, pero en el medio artístico uno ya nunca sabe y supuestamente ya ven que Televisa cuidó a muchos actores consentidos para darles una imagen fuerte y de protagonista de telenovelas exitosas y que las mujeres murieran por ellos, por lo que no me extraña que los haya querido ‘encubrir’ y otro supuesto nombre entre los novios de Fernando Colunga es Ernesto Laguardia.

Sea gay o no, mi niño Fernando Colunga es todo un galán y lo que más importa es que sea feliz mijos, pero me estresa mucho que no puedan asumir su libertad plena porque solamente alguien que es homosexual sabe los demonios que trae dentro y por eso necesitan tiempo para asimilar todo y salir del clóset.

Este mijito no daba paso sin huarache porque no sólo le ponían muchachitas preciosas de protagonistas de telenovelas sino que también co protagonistas y villanos masculinos como Luis Roberto Guzmán en ‘Alborada’ y que supuestamente también terminó siendo uno de sus novios.

Yo ya no sé ni qué pensar mijos, pero tantos han sido los supuestos novios de mi Fernando Colunga que me tiene anonadada el hecho de que nadie tenga una foto comprometedora con él y los muchachitos famosos, más si se dicen hasta los nombres, aunque Televisa con tal de proteger la imagen, es capaz de todo.

¿Vivirá angustiado de que alguien descubra que es gay?

Los comentarios de la gente en el video lo dicen todo mijos: “Es el hombre más guapo de México”, “Ahora todos sus compañeros de trabajo son su ex pareja por Dios”, “De Eduardo Yañez si me extraña porque en todas las novelas aparece de Galán con las mejores damas”, “Él es uno de los actores que no da escándalos, siempre ha sido muy discreto y un caballero, si es secreto a voces pero no nos consta nada y eso no le quita lo guapísimo y gran actor”.

Pues será el sereno mijos, gay o no, Fernando Colunga es un caballero y logra el éxito con cada proyecto que presente y si tiene esas preferencias sexuales, que hoy es lo más normal del mundo, ya sabrá él si lo cuenta o no, tampoco creo que haría publicidad o activismo con eso como mi Ricky Martin… en fin, ese fue el chisme de hoy, opinen y comenten que siempre los leo! Dios me los bendiga y cuídense que estamos en plena tercera ola de COVID! Dios nos agarre confesados! Chao chao, los quiere la CHACHA! Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video