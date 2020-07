Ana Bárbara recibió una de las mejores noticias de su vida en plena pandemia de coronavirus

Como si se tratara de una luz de esperanza, la cantante mexicana anunció boda próxima

La intérprete de ‘Bandido’ sorprendió a todos con la fotografía del anillo de compromiso

Alóooo mijos amigos de la CHACHA, les saluda su comadre preferida, la que siempre les trae las exclusivas y los chismes más buenos del espectáculo y hoy, después de tanta mala noticia, les tengo una luz de esperanza que amaneció este día enamorándonos a todos y olvidándonos un poco de lo malo que la estamos pasando varios de nosotros por el coronavirus y es que resulta que mi chiquita Ana Bárbara recibió el anillo de compromiso y ahora planea una boda.

Luego de que mi chiquita lograra deshacerse hace varios años de ese patán apodado el ‘Pirru’, viudo de Mariana Levy, a quien no tuvo el mínimo respeto después de que mi chiquita falleciera por un paro cardíaco, enredándose con Ana Bárbara a pocos meses de quedarse sin esposa, y lo que le acarreó a la cantante mexicana muchos señalamientos y críticas negativas, pues hoy ella deja atrás ese capítulo oscuro con ese patán y vuelve a creer en el amor y a enlazar su vida con alguien más.

Esta noticia a mí me cae por sorpresa mijas porque yo ni siquiera estaba enterada de que Ana Bárbara tenía novio y ya hasta convive con sus hijos y hasta los de Mariana Levy supongo, porque ya ven que la mijita ha hecho un papel tremendo como madre de los chamaquitos que perdieron a la actriz, por lo que no me cabe la menor duda de que las cosas caen por su propio peso y ahora la vida le está pagando con creces a la cantante de ‘Loca’, el hecho de que se haya comportado como toda una dama en ese capítulo terrible después de la muerte de Mariana Levy.

En su cuenta de Instagram, Ana Bárbara publicó una fotografía en donde muestra el anillo de compromiso que le dio su novio, del que ahorita hablaremos, ella sonriente y de rojo pasión en ojos, labios, uñas y vestido, dijo que sí: “Dije que sii!!!! Pedazos de mi Alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegria “MI CORAZÓN ME DICE SI”, fue lo que escribió en la fotografía mi chiquita Ana Bárbara y rápidamente todo mundo se puso a felicitarla:

“Felicidades!! Te mereces toda la felicidad del mundo!!! Mucho éxito siempre!”, “Felicidades”, “Auuuuuu”, “Muchas felicidades”, “Felicidades hermosa! Dios bendiga su amor!!!, les escribieron celebridades como Juan Pablo Gil, Clarissa Molina, Karla Martínez, David Salomón y Rommel Pacheco.

Pero el más sentido fue el de María, la hija de Mariana Levy, quien le escribió: “Felicidades ángel y maye! les mando todas las bendiciones y les deseo lo más bonito de la existencia 🙂 que suertudos, que emoción! te amo maye”.

Pero ¿quién es la pareja de Ana Bárbara quien entregó el anillo de compromiso y con quien planea boda? En la siguiente página se los muestro y les digo mijos…