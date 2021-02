Adamari López y su vestuario en ‘Un Nuevo Día’ siempre le atraían malas críticas

Con el inicio del nuevo show ‘Hoy Día’ ¿escucharon las críticas de la gente?

La boricua ha aparecido con vestuarios que destacan su cuerpo y resaltan su figura

Mijitos gracias por leerme, llegó la hora de soltar las escobas y echarle al sillón para que me lean, soy su comadrita la CHACHA y hoy les llevo hasta ustedes a mi chaparrita cuerpo de uva consentida, nuestra Adamari López, que por fin le están poniendo el vestuario que todos esperábamos en ‘Hoy Día’.

No sé si habrán corrido a los vestuaristas de la mijita con el cambio de ‘Un Nuevo Día’, porque ya saben que la odiaban y me la cubrían con las peores garras que encontraban y que la hacían ver como pordiosera o como una botarga mijos y eso le ocasionaba muchas humillaciones con la gente.

Pero el caso es que desde que inició la nueva etapa de show este ahora ‘Hoy Día’, pues a mi Adamari López me la han sabido poner vestuario que le resalta el cuerpo y me la tienen muy acinturada y sexy y poderosa y bella como es ella mijos, hasta me salió con rima y todo.

Que si botarga, que si hinchada, que si el ejercicio no le hacía efecto, que si la vestían como señora, que si gorda, que si chaparra, que si enana, que si ridícula y cuanta cosa me le decía, por fin en ‘Hoy Día’, Adamari López tomo ‘venganza’ y ahora se ve espectacular.

Ya sé que llevan sólo tres días de programa pero ya estoy emocionada con el vestuario que me le han puesto a mi Adamari porque le quitaron años de encima y se ve toda una treintona cuando ya va para los cincuenta y eso me encanta mijos.

Aquí les tengo tres fotos de esta semana y la primera es la de abajo en donde mi chaparrita cuerpo de uva me le pusieron un vestido azul precioso, azul rey, que resalta sus ojos preciosos, ese cabello ondulado hasta los hombros está ideal, luego esas mangas largas muy elegantes, pero qué tal el escotazo…

Me quedé atónita cuando ví ese escote hasta el ombligo muy sensual que mi Adamari López presumió, aparte el corte de la cintura la hace ver más acuerpada y con todo el sex appeal que ya quisiéramos muchas.

Esta fotografía la subieron en el Instagram de ‘Hoy Día’ y aquí les tengo las impresiones de mi gente: “Ahora sí y no lo digo por lo delgada que se ve sino porque ahora se viste mejor se lo merece ella es demasiado hermosa”, “Linda ! Ese es el largo del vestido te sienta super!! Asi te ves estilizada y muy elegante!!!”, “Quien la está vistiendo últimamente debe ser su mejor amigo! Felicidades se ve hermosa!”, “Vas muy bien, esas libras menos te quedan espectacular sigues así”, “Te están vistiendo muy linda en los últimos días Ada. Te ves muy linda con ese color y ese tipo de ropa”, la gente extasiada.

Como pueden leer, la gente está loca por el vestuario de Adamari López en ‘Hoy Día’ y si creían que el cuerpo se le veía bien con ese vestido azul, sigan leyendo mijos porque les tengo más fotos…