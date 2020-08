Adamari López es critica cada día por el vestuario que le ponen en su programa matutino

La chaparrita que lucha para bajar de peso parece ser que tiene un enemigo en el área de vestuario de Un Nuevo Día

Los crueles comentarios de la gente contra Adamari López no cesan

Aló mijos amigos de LA CHACHA, soy su comadrita la Sasha y es un honor que me lean y que me acompañen en este espacio de veneno que destilamos para lo que hacen las celebridades y a veces de verdad lo utilizamos también para defender mijas, como en esta ocasión veremos los dos puntos de vista con el tema de mi chiquita preciosa Adamari López y el vestuario que le ponen en Un Nuevo Día, porque toda la gente se le va a la yugular con las elecciones de ropa que usa en el matutino.

Y es que, además de darnos alegría y entretenimiento, los shows matutinos deben de cuidar mucho a sus conductores y estrellas invitadas y no sólo poner temas interesantes, sino también manejarles una imagen que sea amable para nosotros los televidentes mijos, que se vean bien, frescos, bonitos, que nos inviten a manejar un físico sano y una actitud positiva y en efecto Adamari López es un ejemplo de todo lo anterior.

El problema acá es que no pasa un día sin que en la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día suban una foto de cómo se ve Adamari López en cada programa y si vieran la cantidad de cosas que le dicen mijos, pues se asombran de que mi chaparrita tenga estómago de acero para tolerar tantos comentarios mal intencionados, pero vamos por partes, para irles desmenuzando tres fotografías que tomé de ejemplo para que vean…

En la primera imagen, aparece Adamari López con una especie de saco largo y holgado color fucsia muy bonito y debajo una blusa blanca que la hace ver muy ancha pero sin duda su actitud y cabello y maquillaje le ayudan mucho mijas, pero chequen nomás los comentarios de la gente: “Que lastima que no te puedan asesorar para mejorar tu vestir, no luce nada bien”, “Se olvido de ponerse pantalón?”, “No tienen presupuesto para comprar mejores disfraces”, “Eres muy bonita y sé que tu misma eliges tu look es tu propia ropa pero tienes un gusto horrible necesita conseguir alguien que te ayude porque hoy luce pésima”, y es que pareciera que trae el atuendo de Federica Peluche mijas, pero si creen que esto estuvo mal, esperen a la siguiente página para que vean el horror….