El ex príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se mostraron como nunca antes

La pareja dejó a un lado el glamour y la realeza para aparecer más fachosos que nunca

Aún así, la aparición de la pareja levantó polémica y buenos comentarios por lo que hicieron

Mijas y mijos amantes de mi misma, o sea de LA CHACHA, bienvenidos sean a este cierre de semana y día como mil quinientos en cuarentena, no se me desesperen que ya casi saldremos de esta situación y mientras enfoquémonos en el lavadero, en la ropa sucia de los artistas y celebridades, porque hoy les tengo lo que querían ver… Mis mijitos el ex príncipe Harry y su villana esposa Meghan Markle como dos personas normales, sin glamour, ni joyas, ni atuendos carísimos ni nada, ya no son realeza y ahora sí me sacaron el cobre más fachosos que nunca.

Y es que se acuerdan de los mijitos hace apenas como un mes cuando hicieron su última aparición pública como miembros de la realeza, que Harry se fue vestido como muñequito soldadito cadete todo de rojo con negro como la chaqueta esa que utilizaba mi Michael Jackson, mientras la villana de la Meghan Markle se fue más guapa que nunca con un vestido rojo abierto de las mangas y con un peinado sobrio, lo que sería la última aparición como integrantes de la realeza.

En esa ocasión eran todo elegancia, todo amor, todo protocolo y todo glamour y eso desapareció mijas, porque ahora Harry y Meghan Markle fueron vistos como nunca antes: ¡fachosos! Más fachosos y mal vestidos que yo mijas, nomás para que se den una idea de cómo andaban y qué creen? Pues los grabaron y tenemos pruebas de que en plena cuarentena del coronavirus, pues salieron a la calle con todo y las recomendaciones de California, porque en los Ángeles fueron a hogares de personas necesitadas como parte de una fundación, a repartir despensas y comida.

La verdad es que yo estoy azorada mijas, porque ni en plena cuarentena estos dos se me calman y se encierran, ya ni siquiera porque mi mijito chiquito precioso Archie debe estar que se arranca las greñas por no poder salir a jugar, aunque no duden que con tanto dinero que tienen Harry y Meghan Markle pues lo han de entretener y hasta un parque debe tener en el lugar donde vivan mijas…

Muchos dicen que esto que hicieron Harry y Meghan Markle es una estrategia de publicidad porque dicen que no les está dando dinero y exposición el haber dejado a mi abuela Reina Isabel II vestida y alborotada, así que tienen que hacer este tipo de ‘teatritos’ para figurar ¿Ustedes qué opinan? Pero espérense mijas, porque no van a creer cómo iban vestidos y eso llamó mucho la atención, porque querían pasar desapercibidos, pero no lo lograron y los grabaron…

