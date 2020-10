Cristiano Ronaldo nos dejó con la boca abierta porque anda ‘como si nada’ y encuerado con todo y coronavirus

El jugador de fútbol publicó una fotografía en la que se puede ver en paños menores

¿Pero cómo le ha ido en su salud por el coronavirus? Él lo contó también

Mijos y mijas amigos de la CHACHA, acá su comadre lista para el chisme caliente de hoy y muy caliente porque es de mi chiquito papá Cristiano Ronaldo que me tiene azorada por la manera en la que vive su contagio por el coronavirus, pues resulta que lo hace ¡sin ropa!.

Las ganosas fuimos nosotras, no el bicho ese que trae vuelto loco al mundo, porque el jugador de futbol le encanta llamar la atención y pues esta vez lo hizo de la manera en la que mejor le sale: sin ropa.

Yo estaba tomándome un café muy tranquila en la mañana para despertar y ándale que casi lo escupo cuando entro a Instagram, y veo el tremendo paquete caliente que Cristiano Ronaldo nos tenía preparado mijos.

Porque a una le gusta mucho echarse el taco de ojo con los hombres mijos, pero ahorita eso se nos había olvidado con tanta mortificación producto del coronavirus y por eso estoy extasiada con esta foto de Cristiano Ronaldo.

Pues ya ven que confirmó hace unos días que dio positivo a COVID-19 y cada vez son más las estrellas y personalidades políticas y del espectáculo que caen en las garras de esta cosa que se niega a largarse y sin vacuna menos.

Ahora descansando en su lujosa casa, porque no creo que se encuentre aislado en un hotel, Cristiano Ronaldo publicó una fotografía que me dejó con la baba caída mijos.

Está a la orilla de una bella piscina en una lujosa habitación, casi como Dios lo trajo al mundo, sin nada más que ropa interior, que está más pequeña que mis calzones mijos y gracias a Dios se le ve su tonificado cuerpo.

Yo no soy fanática del futbol porque no entiendo nada, pero sí de estos jugadores que se vuelven modelos y que nos comparten sus cuerpos mijos, como no, así que Cristiano Ronaldo sin ropa y con coronavirus escribió: “No dejes que lo que no puedes hacer, se interponga en el camino de lo que sí puedes hacer”.

Pero en la siguiente página de viva voz les tengo las palabras del hermoso chiquito papá Cristiano Ronaldo contando todo sobre su salud… Pásenle hijas mientras se deleitan con esta sexy fotografía que nos regaló…