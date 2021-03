Fíjense que la educación, la humildad, la nobleza, el talento y el carisma no es fácil heredarlo de los famosos padres, por eso varios hijos de celebridades andan en el camino de la perdición, que Dios guarde la hora y me los encamine, pero la hija de Lucero es toda una chamaquita preciosa y con mucha clase y contestó de todo en su primera entrevista.

Pues las cámaras de ‘Despierta América’ me la captaron llegando al aeropuerto, quién sabe si iría de vacaciones, o a alcanzar a su mamá o papá a algún lado, o más bien llegaba a la Ciudad de México, pero el caso es que ella solita, acompañada por dos mujeres que no identifico, se paró para recibir las preguntas de los medios.

Mi Lucerito Mijares preciosa comenzó diciendo: “Me siento muy agradecida por el público porque me han dado mucho cariño… perdón, esque estoy muy cansada… y pues no tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino y me han seguido todo este tiempo”, contestó primero la hija de Lucero.

Ya más relajada y muy en su papel de artista opinando sobre varios temas, como los duetos que ha tenido con Lucero y Mijares, pues mi chiquita preciosa contestó: “Me siento muy privilegiada porque es uno de mis mayores privilegios porque a veces no hay oportunidad de cantar con sus padres y me siento la más feliz del mundo”, precisó y yo con la boca abierta de que contesta como si fuera su mamá.

¿Lucerito Mijares se parece más a Lucero o a Mijares?

Pero la prensa no la podía dejar de lado preguntándole si se quisiera dedicar a hacer telenovelas o a cantar y mi Lucerito Mijares dijo: “Pues puede ser que ahorita ahorita no, me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado porque no me salen oportunidades de ‘oye, ya ven…’, pues sí”, así que seguramente primero se va a seguir preparando mijos.

Y yo le aplaudo claro que sí, porque apenas va para la mayoría de edad y tiene toda la vida por delante mi niña, que Dios me la cuide y me la proteja porque así debe de ser, muy educada primero para no ser ignorante y luego ya salir a comerse el mundo como debe de ser… Pero también habló de Ángela Aguilar y Mía Rubín, a quienes les ganó un premio mijos… Tómenle al café que esto se pone más bueno…