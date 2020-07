Chiquis Rivera muy indignada porque no le creen a ella ni a Lorenzo Méndez su contagio del coronavirus

Pero ahora comete una irresponsabilidad que podría costarle caro a su hermano Johnny Rivera

La hija de Jenni Rivera fue exhibida en una fotografía publicada en Instagram que está dando de qué hablar

Alóoo mijas y mijos compadritos de mi corazón, les saluda LA CHACHA y estoy muy contenta de que me lean una vez más y hoy para desmenuzar a mi hot Tamale, a mi Chiquis Rivera que sigue dando traspiés con tanta nota que nos ha dado en este 2020 y sigue y seguirá porque la dinastía Rivera hace hasta lo imposible por andar en boca de todos, más mal que cualquier cosa y ahora desde que la mijita confirmó que ella y Lorenzo Méndez tienen coronavirus, están en el escándalo y ahora fue captada en una irresponsabilidad que podría perjudicar a su hermano menor Johnny Rivera.

Y es que ya ven que a la hot Tamale andaba hace un mes en la separación del marido, que disque porque se había cansado de mantener a Lorenzo Méndez, que si le había puesto el cuerno, que si el Johnny Rivera tuvo la culpa de la separación porque ya ven que vive con ellos, o cualquier cosa que se dijo… después vimos a la Chiquis Rivera celebrar su cumpleaños sola y todo mundo especulaba si estaban haciendo show y pues nadie les creyó que se habían separado y sólo lo estaban haciendo por publicidad.

Ya ven que los mijitos los Rivera desde que falleció mi Jenni para lo único que figuran es para los escándalos baratos y no tanto para el talento… Pues finalmente Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se dejaron ver juntos otra vez y reconciliación y cualquier cosa que se imaginen de amor y de pasión, ante las críticas de la gente que dijo que ya no pudieron fingir porque todo mundo los empezó a criticar.

Pues ahora viven un nuevo capítulo contagiados de coronavirus desde hace unos días y el punto número uno de esto es: ¿acaso no saben que si los dos dieron positivo no tienen nada que andar haciendo juntos? Si ellos están enterados del tema (que me queda claro que no mijos) Es peligroso que dos contagiados estén juntos porque la carga viral de uno puede ser mayor al del otro y hacer que todo se agrave para ambos, así que me parece una verdadera irresponsabilidad que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estén juntos, porque eso hemos visto en los videos que han subido.

Ya ven que la llamedora de atención está bárbara de la hot Tamale y pues subió videos en donde explica los síntomas que tiene y luego muy indignada con el marido al lado, sin cubrebocas los dos por cierto, aseguraron que ellos no jugarían con eso del contagio y hasta tuvieron que mostrar las pruebas de positivo a COVID19 porque obviamente la gente los tachó de mentirosos, irresponsables, exagerados y que sólo querían llamar la atención… En pocas palabras les pasó lo que a los 3 cochinitos mijas… puras mentiras y cuando algo es verdad, pues ándale que nadie les cree…

Pero acá lo alarmante es la foto que anda circulando en la que la Chiquis Rivera podría contagiar a su hermano menor Johnny Rivera… pasen a la siguiente página…

EL VIDEO DE CHIQUIS CONFIRMANDO CORONAVIRUS PUEDES VERLO AQUÍ