Entonces lo que me preocupa es que ese chisme de que supuestamente los Capetillo estrenarían reality show de sus vidas por Univision, pues es mentira, porque no estaría permitido que se hicieran promoción de esa forma si Biby Gaytán anda en la política y en campaña para ser presidenta…

No sé si los artistas son tontos o se hacen, o de plano son muy oportunistas para meterse en algo que definitivamente no dominan… aunque no es que los mismos políticos lo dominen tampoco, pero supongo que ellos saben más (robar, pero saben) de política, y ahora estamos en la época en que todas las celebridades quieren hacer ‘El Trump’ y estar de candidatos.

La gente no perdona mijos y como la noticia de que mi Biby Gaytán está en la política y precandidata para ser presidenta de Ocoyoacac sorprendió a todos, ps los comentarios venenosos de la raza no se hicieron esperar y aquí les dejo algunos para luego contarles lo que pretende su esposito:

“¿Que sigue? Mi Diosa Bibi como celebridad pero como política no tiene nada qué hacer”, “Solo será una títere más y es lamentable!”, “Con más de 120 millones de habitantes México, los partidos políticos no se fijan que hay gente preparada, culta y honesta que pueden desempeñar un buen papel en la administración pública, prefieren luchadores, actores, cantantes, exfutbolistas, cómicos, etc.”, “Con todo respeto yo no voto por actrices, necesitamos gente muy preparada urge levantar a el país y doy panista pero le daré el voto a gente capaz”, “A lo mejor ha de tener una excelente preparación en administración pública incluyendo una maestría o doctorado, cómo Paquita la del barrio”, “El problema no es que artistas, actores y deportistas busquen puestos públicos. El problema es que sean artistas, actores y deportistas que no saben distinguir su pie izquierdo de su pie derecho”, “Vamos de mal en peor, hasta donde vamos a llegar con estos candidatos, bueno los políticos están igual Jajaja”, dijo la gente.

Y ps van a hacer más coraje mijos, porque resulta que Eduardo Capetillo tras perder en las elecciones por el PRI hace tres años, pues dijo ‘yo me aviento de nuevo y sin problemas’ y ándale que me lo captan disque grabando un spot de política.

“El cantaactor hoy fue captado por las cámaras de #MiCISEN haciendo spots políticos al lado de la alcaldía de #Cuajimalpa. En 2018, luego de su derrota como candidato del PRI para la presidencia municipal de Ocoyoacac, Eduardo Capetillo dijo que estaba “curado de espantos de la política”. Según estas imágenes de #MiCISEN ya se le pasó el susto”, escribió en su Twitter el periodista Alberto Tavira, mostrando unas fotos del esposo de Biby Gaytán muy en pose en un parque siendo grabado.