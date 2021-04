Frida Sofía ¿celaba demasiado a Alejandra Guzmán?

Unos videos demuestran que la joven ‘quería ser su mamá y la quería sólo para ella’

Además, la última conversación que tuvieron antes de las acusaciones contra Enrique Guzmán Mijos y mijas amigos de la Chacha, soy su comadrita y extasiada de estar aquí para seguir con esta novela que nos tiene a todos con el alma en un hilo: Frida Sofía VS. Alejandra Guzmán y su papá Enrique, que están que tiemblan luego de que la mijita ya dijo que va a demandar a ‘varias personas’, así lo puso… pero yo les tengo unos videos antiguos que les van a impactar. Leo y leo mucho sobre el comportamiento de la mijita por tanta cosa que sale de su boca, que me fue imposible detener mis ganas de andar de chismosa y husmear en videos antiguos en los que detecté muchas cosas extrañas en el comportamiento de Frida Sofía. Frida Sofía de niña ¿quería ser como Alejandra Guzmán? Son tres los videos que yo tengo para presentarles mijos en los que ustedes que dicen que la chiquita no quiere a la mamá y le tiene mucho coraje (que es cierto y ella admitió estar ‘herida’) pero que todo viene desde niña y las cosas que vivieron juntas, así que prepárense para las imágenes. El primero de los videos, es de cuando Alejandra Guzmán estuvo como invitada en un show mexicano de la cadena ‘Telehit’ llamado ‘No Manches’ y eso fue a inicios del año 2000 cuando la rockera estaba muy contenta platicando de su carrera y ándale que de pronto aparece Frida Sofía.

Frida Sofía emitió a su mamá en el show y cantó En las imágenes Alejandra Guzmán muy flaca, con cuerpazo y con una actitud muy linda, recibió una llamada de su comadre Gloria Trevi y estaban echándose flores y cantando canciones una de la otra, cuando de pronto apareció en escena la chiquita de Frida Sofía, para subirse a la mesa a imitarla. “Se quedó inconcluso el concurso, que venga una chaparrita”, es lo que dice mi Alejandra Guzmán cuando en pantalones de mezclilla y con blusa café, con su cabello hasta los hombros y su inocencia de niña pre adolescente, como de unos 10 años mijos apareció Frida Sofía y se sube a la mesa para cantar ‘La Plaga’.

La nieta de Enrique Guzmán cantó idéntico a la rockera Mientras los conductores del show estaban azorados como yo porque Frida Sofía estaba muy sin pena y lista para rockear, cantó igualito que Alejandra Guzmán y eso me dio escalofríos mijos, imitándola perfectamente, mientras la mamá orgullosa baile y baile atrás viéndola. Lo que me llamó la atención fue que no sé si por la emoción o tal vez porque no quería ser opacada, mi Alejandra Guzmán se sube a inmediatamente robarle el show a Frida Sofía y se pone a cantar la canción junto con su hija, quien no tiene más remedio que seguirla.

¿Desde pequeña Frida Sofía celaba a la cantante? Obviamente, estas imágenes antiguas mijos, pues están siendo comentadas por gente que esta viviendo el drama de la familia de Enrique Guzmán ahorita tras las acusaciones entonces, pues aquí les pongo lo que opinaron de este video, antes de pasar al siguiente: “Quien más ve estos vídeos que ni sabíamos que existían hasta que vimos el abuso de la Frida Sofía?”, “La Alejandra bien intensa parece más inmadura que Frida”, “No entiendo como un padre puede sentir celos de un hijo, si el único sentimiento que debe tener hacia el es AMOR, más nada”, “Aquí se ve claramente como Frida ama a su mamá, la mira esperando que su madre la voltee a ver, y Alejandra no lo hace, ya van varias entrevistas donde salen las dos que veo está frialdad de parte de Alejandra para con Frida, sin duda parece que le faltó mucho amor y atención a Frida”, opinaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO (MINUTO 5:30)

En otra entrevista, Frida Sofía quería a su mamá ‘sólo para ella’ Pero también les tengo otro video que me tiene helada mijos, más impactante que el anterior que todo mundo risa y cantando, pero este es de una entrevista con Cristina Saralegui en donde hasta Silvia Pinal estaba presente, pero Frida Sofía dijo algo que me alarmó. Cuando Cristina Saralegui le pregunta a la niña de como 9 años en ese entonces, qué pasaría si Alejandra Guzmán tuviera otro hijo, ella responde: “Ay no, ella es mía nada más, no quiero que tenga otro…”, y ándale que de inmediato me la interrumpe la cantante diciendo: “Sí quiere porque a veces me dice ‘Ay, quiero un hermanito'”, sin imaginar lo que le respondería la chamaca.

Frida Sofía nunca quiso que Alejandra Guzmán tuviera otro hijo “Pero no, porque imagínate si quisiera más al hermanito que a mí…”, yo azorada con la respuesta de Frida Sofía, mientras Alejandra con su cara toda seria bromeando de: “Tú lo vas a cuidar, tú le vas a poner sus pañales…”, y luego hasta la Silvia Pinal la interrumpe para tratar de convencerla. “Si yo la dejo hacer lo que quiera, nunca la he cachado en la computadora”, respondió Alejandra Guzmán y yo con la boca abierta de las declaraciones que hoy por hoy pues tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo mijos y hasta Frida Sofía dijo desde niña que ella quería ser actriz y cantante.

Desde niña Frida Sofía aseguró que quería ser actriz y cantante En la entrevista con Cristina Saralegui, la muchachita dijo que sí quería dedicarse a este medio, y pues ya vimos que se le terminó cumpliendo: “Quiero ser actriz y cantante y quiero bailar”, así que con esas declaraciones pues ahorita con el chisme mijos, cómo uno no va a desconfiar… Y con lo de las acusaciones contra Enrique Guzmán, pues la gente opinó: “Que tristeza…. ni un gesto de amor por parte de Alejandra Guzman para su hija Frida…la niña agarrándola del brazo y la mamá tan indiferente”, “Frida necesitaba a Alejandra como mamá ni siquiera la toma de la mano o un abrazo o una muestra de cariño pobre niña”, “Después de Frida dice quiero ser actriz y cantante!! Ale pone cara de envidia y se cuchicea con su mamá y Ale dice va hacer muy difícil”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ESA ENTREVISTA

¿Había señales en la entrevista sobre lo que sucedía entre madre e hija? Pues la gente hace sus teorías y yo junto con ella mijos porque de verdad, sí la actitud de Frida Sofía era muy encimosa con la mamá y ella como que no la pelaba tanto: “Una niña súper tierna ella quería a su mamá sinceramente. Que poca madre Alejandra. La niña quería tu atención”, “La prueba contundente de cómo Frida una pequeña pedía a gritos una familia normal”. “La niña demuestra ternura y la mamá indiferencia”, “Alejandra no la veía con amor, no le gustó que dijera que quería ser artista”, “La mirada de Alejandra hacia Frida no me gusto nada. Cuando Frida habla Alejandra hasta parece que le cae mal”, “Alejandra la mira con desprecio en todo momento”, comentaron en el video.

¿Hubo una posibilidad de reconciliarse y no sucedió? Hace unas semanas mijos, Frida Sofía estuvo en Despierta América y mientras Alejandra Guzmán se recuperaba de COVID-19 le hablaron y la pusieron en vivo para saludar a su hija con quien estaba de pleito por otras cosas y pues ahí la muchachita se veía sincera y muy contenta de tener contacto con su mami: “Me marcó para mi cumple… ha sido algo muy difícil y no ha sido un berrinchito de Frida, esto lleva años. Es la primera vez que me marcó en tres años, nada en Navidad… Me puse super nerviosa cuando vi que me estaba marcando porque me tenía bloqueada entonces y en ese momento no contesté”, contó Frida Sofía hace como 5 semanas.