Las celebridades no dejan de celebrar sus cumpleaños al aire libre ni por la cuarentena del coronavirus

Ahora Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, la señora Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera y el cantante Luis Fonsi festejaron

Sus familiares los festejaron como pocas veces en plena pandemia

Mijas y mijos amigos de LA CHACHA, bienvenidos sean una vez más a este espacio de desahogo y de veneno temporal (ahora más buena vibra que antes por obvias razones), porque me he medido en mis comentarios mijas, la cuarentena me tiene más sensible y buena onda de lo normal, pero hoy hablaremos de ¿qué tan responsable o irresponsable es festejar el cumpleaños de una persona en plena cuarentena? Porque a todos los de marzo, los de abril y los cumpleañeros de mayo se les arruinó el plan de celebrar una fiesta o una rica cena en un restaurante, pero no por eso no deben festejar y ahora este ejemplo lo dan Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, la señora Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera y hasta el patán de Luis Fonsi.

Estos días han estado llenos de contenido en redes sociales cuando las celebridades nos comparten hasta el aire que respiran en sus fotos, videos y transmisiones en vivo mijas, porque ya saben que les encanta llamar la atención así que se ponen en una actitud muy saturada en todas las redes, pero en Instagram es donde se ponen más íntimas que nunca y la primera fue Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, quien cumplió 21 años y en plena cuarentena en Nuevo León, México, donde vive, la festejaron y de qué manera, porque no estuvo encerrada.

En un video compartido por la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’ se puede ver cómo la hija de Alicia Villarreal muy emocionada y muy guapa, está en una banqueta al aire libre mientras varios coches con gente a bordo que presumimos es su mamá y su papá además de familiares y amigos, se le acercan gritándole piropos y mucha buena onda para que mi chiquita de 21 años tuviera un festejo especial lleno de globos y pastel y celebración.

Es feo mijas, no poder abrazar, no poder besar, no poder apapachar a los seres queridos y ha de ser terrible aún, en pleno cumpleaños pasar el festejo sin demostración de afecto ni de una fiesta como tal y más siendo una persona joven y llena de vitalidad como la hija de Alicia Villarreal.

En el video podemos ver cómo mijita Melenie Carmona es recibida en la calle con pitidos de coches, con flores, globos y ya después en un convivio preparado por su mamá Alicia Villarreal y su papá Arturo Carmona, quienes se tomaron fotos con ella y por supuesto le dieron todo el cariño que la mijita necesita en esta pandemia. Pueden ver el video abajo.

Pero si creían que este festejo fue emotivo, espérense a ver cómo celebraron los Rivera a la matriarca de la familia, la señora Rosa, mamá de mi Jenni Rivera, quien cumplió 72 años…