Danna García sufrió durante más de dos meses por el coronavirus y cuando se recuperó ‘desapareció’

Ahora, el cuerpo de la colombiana aparece más rejuvenecido y candente que nunca, en unas fotos de Instagram

La actriz colombiana ¿tendrá secuelas del coronavirus en su cuerpo?

Aló mijos y mijas del clan de LA CHACHA, gracias por estar ahí y presente en esta columna de veneno, en donde hoy les desempolvo a una mijita que nos tenía con el alma en un hilo, mi chiquita Danna García, quien tras sufrir por el coronavirus reapareció en cuerpo y alma.

Ya ven que la actriz colombiana sufrió y nosotros sufrimos junto con ella por los estragos que le provocó en su salud el coronavirus tras casi 70 días de dar positivo.

Pues a diario nos compartía videos y sus experiencias que todo le pasó, fue a dar al hospital, los vecinos la discriminaron, su hijo la desconoció y hasta posó le hizo un pájaro en la ventana de su departamento mijos.

No se diga también de los estragos que le provocó el coronavirus en su cuerpo que me le dañó la voz unos días, se le cayó el cabello, adelgazó, sentía dolores musculares, no podía dormir y cuanta cosa que la mijita pagó con esa enfermedad.

Pues se alivió y lo primero que hizo mi chiquita como toda madre, fue ver a su crío que estaba medio abandonado y extrañándola mucho.

Subió un video explicando que le dedicaría su tiempo a su familia, que estaría con su esposo y que se alejaría de la actuación.

Aquí entre nos, mi mijita Danna García confesó que sí estaba al borde de la muerte y tuvo mucho miedo por su vida, por lo que le cayeron muchos veintes y tomó esa decisión.

Total, el caso es que ahora ‘reapareció’ en su Instagram y su cuerpo luce irreconocible con un vestidito bastante sexy y hasta creo que sin ropa interior mijos.

