Chiquis Rivera se mostró recién con otro hombre y ahora manda una indirecta a Lorenzo Méndez

La hija de Jenni Rivera cantó a todo pulmón una canción sobre ‘el maltrato’

Al final del video, Chiquis Rivera apareció como nunca, aunque los comentarios no fueron los mejores

LA CHACHA llegó mijos y les agradezco leerme y que comenten y opinen en mis columnitas llenas de veneno y amor para ustedes y para los artistas y hoy les tengo un video más para que se me desahoguen y critiquen, que yo sé que les encanta a mi Chiquis Rivera, porque la hija de Jenni Rivera me alarmó con una ‘indirecta’ contra su ex Lorenzo Méndez.

Es que mucho se ha dicho mijas, que ese noviazgo desde hace años no iba a durar, por tanta cosa que vimos a lo largo de la relación, desde los problemas con la ex de Lorenzo, las adicciones de él, que la Chiquis Rivera lo mantenía y cuanto rumor escuchamos.

Ahora, pudiera ser que la hija de mi Jenni Rivera haya destapado algo que muchos decían pero que nadie confirmaba y ya ven que las indirectas a veces dicen más que mil palabras… Lorenzo Méndez ¿maltrataba a la Chiquis Rivera?

Y no me refiero a físicamente (que pudiera ser que sí), pero en este nuevo video que la hot tamale y jamonuda publicó, utilizó una canción, que la letra es fuerte, pero da mucho a interpretaciones.

Ya ven que cualquier cosa es buena para los Rivera en llamar la atención y pues mi Chiquis Rivera desde su separación, hasta su nominación al Latin Grammy, desde no saber utilizar la careta contra el coronavirus, jueza de un show, sus múltiples fajas y escotes, pues ahora hizo un Tik Tok.

Pues a mí me llamo la atención mijos que mi Chiquis Rivera luego de anunciar que bye bye a Lorenzo Méndez y que no iba a dar declaraciones, se ha inventado una serie de mensajes y de videos retadores que claramente son indirectas contra su ex.

Aunque ya lo volvió a seguir en su Instagram, que no les extrañe que después vuelvan por enésima vez y todos quedemos como tontos ante ‘la farsa’, pues ahora Chiquis Rivera dio a entender que ‘no valía’, que no se sentía completa y vivía a expensas de lo que Lorenzo Méndez quería.

¿Y por qué digo esto mijos? Porque la hija de Jenni Rivera escogió ‘Y Todos Me Miran’, de Gloria Trevi para ’empoderarse’ y grabar un Tik Tok que de ‘ridícula e inventada’ no me la bajó la gente.

