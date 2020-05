Ricky Martin por fin se mostró sin pudor dando tremendo beso a su marido Jwan Yosef

El cantante Residente de Calle 13, lanzó un video esperanzador en el que varias parejas de distintos países se besan

Ricky Martin y Jwan Yosef no pueden vivir alejados de la polémica y ahora la gente los critica

Mijas pues estamos llegando al final, al casi final de la cuarentena y de qué manera porque lo que no han visto nuestros ojos en estas últimas semanas, tanto que casi nos quedamos ciegos con tanta tragedia, muertes y desgracias, pero hoy les tengo un rayo de luz y esperanza en el que nos damos cuenta de que el amor existe y las cosas van a salir bien, aunque la gente critique y eso pasó desde ayer que se estrenó el video musical “Antes que el mundo se acabe” del vocalista de Calle 13, llamado Residente que nos dejó una postal hermosa y polémica de Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef dándose tremendo beso como pocas veces los hemos visto.

Aquí su amiga LA CHACHA los saluda más acelerada que nunca para decirles que hoy me siento esperanzada mijas, esperanzada en que muchos tomaremos conciencia de lo que estamos viviendo y querramos regresar a la calle siendo buenas personas o mejores versiones de nosotros mismos, Dios permita que así sea, aunque no van a faltar las manzanas podridas que luego critican, odian, lanzan comentarios malos y veneno sin razón, como le sucede en estos momentos a mi chiquito hermoso boricua Ricky Martin y a su esposo muy guapo papacito Jwan Yosef.

Todo quedó grabado en un video mijos, y en pleno 2020 los comentarios homofóbicos, despectivos, burlones, groseros, criticones y malintencionados no terminan ¿de verdad estamos en la época de prehistoria para que les asuste ver a dos hombres besándose? Son esposos, son padres de familia, son seres humanos y tan sólo por eso deben ser respetados. A mí lejos de desagradarme, me pareció encantador y hasta envidia me provocó ver el amor que Ricky Martin le tiene a su esposo Jwan Yosef, porque mi marido a mí ya ni me toca mijas, se tenía que decir y se dijo, pero esa es otra historia.

Y es que antes de irnos al video, les cuento que mi Ricky Martin ha estado ansioso y con la cabeza vuelta loca por lo de la cuarentena mijas, así que como para muchos de nosotros, tampoco ha sido fácil para él el estar encerrado con la mente propia llena de miedos y planes postergados y encima niños y esposo, así que antes de estar en el escándalo por el beso apasionado, compartió su sentir en la cuarentena en una foto donde aparece pelón y sin camisa.

Lo más importante de la carta de Ricky dice así: “Hoy comienzo el día 60 desde que empecé mi cuarentena. No quería compartir la montaña rusa que este confinamiento ha sido para mí. Pero dado que el foco en la televisión con respecto a este virus parece solo estar centrado en la importancia de mantener su sistema inmunológico fuerte, evitando hablar sobre la salud mental en momentos de crisis y las luchas que lo acompañan, decidí abrirme para dejarte saber que no estás solo. Estaba pasando por todas las fases: negación, ira, tristeza, aceptación, y luego regresé a la negación en una hora. Las cosas iban a ser diferentes y no podía hacer nada para evitarlo. Qué arrogante de mi parte. El tiempo que pasamos creando una estrategia para lo que sería el 2020 se colapsaba frente a nosotros. Lo que fue, nunca será. Para mí, ese fue un concepto difícil de entender. Pasaron unos días y ya no sentía tanto aquella presión. Mi esposo me mostró algunas fotos de lo que sucedía en todo el mundo cuando nosotros no estábamos. El mundo comenzó a sanar y ahora estoy loco por mostrarles todo lo que he trabajado en esta cuarentena”, proyectando su ansiedad en algo positivo mijas… Qué belleza de ser humano es Ricky Martin y qué belleza es su esposo Jwan Yosef por apoyarlo en este momento tan difícil. Pueden leer completo lo que puso en la foto de abajo.

Mi Ricky precioso no esperaba lo que se venía días después ahora con el video del beso con su esposo y vamos con eso en la siguiente página…