Danna García vive con terror luego de estar contagiada por coronavirus

La pesadilla no termina para la actriz colombiana quien pese a estar curada, sigue batallando con el coronavirus

A pesar de que se reunió con su hijo y su esposo, Danna García vive con temor

Ay mijas, bienvenidas a este espacio de LA CHACHA para venenear o mortificarnos o las dos cosas, porque hoy estoy así, muy aterrada y devastada por lo que descubrí que nos confesó mi Danna García que definitivamente es de las celebridades a quien este 2020 le dio tremendo cachetadón para abrir sus ojos a la vida y tomar las riendas de su salud, porque luego de estar dos meses y medio con el coronavirus infectada, ahora ya está con su esposo y su hijo Dante, pero el terror no acaba mijas, como película de terror, la pesadilla continúa.

Les platiqué hace unos días, que la mijita estaba pensando en retirarse de la actuación por un buen tiempo porque esta situación del coronavirus me la hizo sufrir mucho y valorar que el tiempo que perdía en familia era bastante cuando estaba en una telenovela o serie, por lo que a raíz de durar tanto tiempo contagiada, mi Danna García aseguró que hoy por hoy, al volver con sus seres queridos, la mijita no cuenta con hacer actuación al menos en un buen tiempo.

Mucha gente se sorprendió pero otros la entendieron por lo que dijo y es que estar al borde de la muerte la hizo reflexionar y todavía continúa viviendo los estragos que le dejó a mi chiquita colombiana ese maldito coronavirus que a todos ataca de diferente manera pero con Danna García se ensañó porque ya ven que dio positivo durante tres veces, lo que la mantuvo más de 70 días aislada y encerrada.

Y ahora en un video en el que habló de cómo ha ido adaptándose a su vida ‘normal’, pues nos dejó helados porque no deja de sorprendernos con eso del coronavirus, porque resulta que ella está sufriendo aún efectos secundarios devastadores, lo que me pone los pelos de punta mijas, porque quiere decir que aunque te dé, ya uno queda bastante ‘afectado’ no sólo emocionalmente por el COVID-19 sino también en la salud…

“Los efectos secundarios de lo que yo he tenido, han sido devastadores para mí, en el sentido de que muchas cosas han pasado a nivel salud, a nivel físico que estoy tratando de sobrellevar… caída de pelo, retención de líquidos, un umbral de dolor, o sea sientes cualquier cosa tres veces más, te duele un roce, lo sientes… obviamente por estar tanto tiempo sentado, sin moverte, hay una subida de peso que tienes que manejar con el tiempo, el tema respiratorio, de vez en cuando siento que de repente me falta el aire, resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, siento que hay inflamación a nivel celular…”, esto dijo mi chiquita Danna García sobre el coronavirus y los efectos que tiene…

Pero no fue todo mijas, yo ya estoy con el crucifijo agarrado porque estoy aterrada también…

CAPTURAS E IMÁGENES DE ESTA NOTA PROVIENEN DE ESTE VIDEO