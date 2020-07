Rodner Figueroa convenció a Adamari López de hacer algo que sin duda la expondrá a muchas críticas

La boricua subió un video en donde explica lo que el presunto ‘reemplazo’ de Héctor Sandarti la hizo hacer

Luego de que la gente estuviera furiosa por la salida de Sandarti, parece que con Rodner Figueroa, Un Nuevo Día se recupera

Mijos amigos de su comadrita LA CHACHA, les tengo un chisme re bueno que nos va a dar mucho para desmenuzar, así que dejen unos minutos los quehaceres de la casa y pongan atención porque hoy les hablaré en esta columna de dos de las figuras hispanas más queridas y consentidas y hasta criticadas por todos y ahorita están departiendo juntos en Un Nuevo Día y pronto en Tik Tok, que el programa parece recomponerse luego del despido de Héctor Sandarti, y me refiero a mi chiquita preciosa Adamari López y al simpático buena onda de Rodner Figueroa.

Pues resulta que entro al Instagram de Un Nuevo Día y ándale que me encuentro con un video de mi chaparrita cuerpo de uva Adamari López que me dejó atónita porque si de por sí mi mijita está expuesta todos los días a que la gente la critique en su Instagram que no usa mucho, pero sí en el del programa, pues ahora con lo que le convenció Rodner Figueroa de hacer, pues que se agarre y que se haga la piel dura porque mi ojiazul va a pasar las de Caín…

Bendito mi padre Dios, que Adamari López tiene más gente que la amamos, que quienes la critican por cómo se viste o la figura que tiene que no es precisamente la de una varita de nardo mijas, y ahora resulta que se atrevió a caer en ‘la trampa’ de Rodner Figueroa porque será una de las celebridades que hará el ridículo en esta aplicación tan polémica y criticada de Tik Tok, porque ella misma se dejó convencer de aperturar una cuenta y comenzar a subir videos.

Pues ya ven que desde que se fue Héctor Sandarti, o más bien, desde que me lo sacaron a patadas de Telemundo y de Un Nuevo Día, pues la gente estaba enardecida mijos, una barbaridad de comentarios y ofensas en contra de los conductores, productores y ejecutivos de la empresa impresionantes por el amor que le tenían al guatemalteco y pues estaba la audiencia a punto de caer cuando esta semana aparece Rodner Figueroa dando cátedra de carisma y la gente encantada otra vez.

Pues mi Adamari López más bella que nunca, porque sigue sin estar más delgada, en el video cuenta que ya tiene Tik Tok gracias al mijito con quien ya pareció olvidar lo bien que se llevaba con Héctor Sandarti, que ya Rodner Figueroa es su BFF y quien le dice: “Bueno Adamari, saluda a toda tu gente de Tik Tok…” y rápidamente la boricua dice: “Bueno, gracias a ti Rodner Figueroa me he podido conectar a Tik Tok a ver qué locura nos inventamos…”, para lo que el conductor responde: “Te van a amar… Toni, a bailar”.

Pero ¿ya la gente habrá olvidado a Sandarti con Rodner? Pasen a la siguiente página mijas…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO ADAMARI