Evaluna y Camilo siguen dando de qué hablar por su demostraciones de afecto

La hija de Ricardo Montaner y su esposo causan la ‘envidia’ de la gente

Ahora se desquitan con ellos sobre su relación y les pronostican un divorcio

Mijitos y mijitas compadritos de la CHACHA, llegó la hora del chismerío y aquí nos vamos a poner a lavar los trapitos sucios hoy de mi Camilo ‘bigotes raros’ y de su esposita Evaluna ‘cristiana santa’ hija de Ricardo Montaner.

Pues ya ven que esos mijos les encanta presumir su matrimonio y apenas llevan meses, pues imagínense que el amor y la pasión está con todo y pues eso de comer pan enfrente de los pobres causa envidias.

Y eso justamente les pasó a Camilo y la hija de Ricardo Montaner quienes no paran de gozar de su amor y ándale que hacen el ridículo a la menor provocación.

A mí me encanta verlos, pero sí tengo que aceptar que en efecto mijos, a veces se pasan de absurdos y ridículos, por lo que no me extrae que luego reciban mucho odio y críticas.

Eso justamente pasó con un video que subió la cuenta de Instagram de ‘Un Nuevo Día’ en donde Camilo con su bigote raro y Evaluna, con su look de rapada que no es rapada, pues bailaron y desataron muchos comentarios.

Lo que sí es que mi Evaluna se tiene que poner ropa que le quede mejor y que le favorezca porque en el video aparte de salir desgreñada, pues usó una pantalonera muy desfavorecedora que la hacía ver caderona.

¿O será que ya está haciendo la tarea duro y dale para poder darle un nieto nuevo a mi Ricardo Montaner y a su viejecita esposa?

Pues fue en Tik Tok donde estos dos mijitos salieron bailando muy en su papel de matrimonio feliz y resulta que hasta les pronosticaron un divorcio.

En la siguiente página vean el video y les cuento todo el odio que causaron en la gente que les metieron su divorcio, su imagen, sus creencias y toda la cosa.