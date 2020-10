Las hijas de Biby Gaytán ‘desafiaron’ las reglas de un supermercado haciendo lo prohibido

Alejandra y Ana Paula Capetillo se grabaron en un supermercado y pensaron que irían a parar a la cárcel

Los comentarios no se hicieron esperar contra las adolescentes y la gente se molestó

Mijitos amigos de LA CHACHA, aquí su comadrita muy anonadada e indignada porque el chisme que les tengo hoy me dio coraje y pena ajena, y es nada más y nada menos que de Alejandra y Ana Paula Capetillo, hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

De verdad no salgo de mi asombro cuando ya me entra otro y es que apenas me estoy recuperando de las palabras de Eduardo Capetillo hace unos días confesando que hace años estuvo con una adicción al alcohol, cuando PUM! ya aparecen las hijas adolescentes y fresas a sacarme de órbita con otra cosa.

Y es que ahora, a las hijas de Biby Gaytán se les ha metido a sus cabecitas que no les gira tanto la canica, a ser influencers y youtubers a como dé lugar y en esta ocasión hicieron una tontera.

De esa tontera en un supermercado, una de ellas dijo muy orgullosa que casi van a parar a la cárcel y no dejaron de grabarse muy altivas en ningún momento como si lo que hicieron fuera una gracia.

A diferencia de mi Biby Gaytán que es muy sencilla y noble y que casi no le gusta llamar la atención y valora su privacidad e intimidad, pues las hijas le salieron todo lo contrario.

Ya les habíamos escuchado decir que sí se consideran fresas y que tienen ese tono de hablar como si trajeran una papa atorada en la boca y se entiende, pues son chamacas que a lo mejor siempre han tenido todo y la gente piensa que no batallan para nada.

Pero en este video del que les voy a hablar mijas, pues me hartó desde la estupidez que hicieron, hasta lo que dijeron y el tono en que lo dijeron.

Resulta que las mijitas se fueron de inventadas a un supermercado oriental y querían probar ‘cosas nuevas’ y en todo el trayecto se grabaron hasta llegar al lugar y dentro les pasó lo impensable.

La dueña del lugar les dijo que no podrían tomar fotos ni grabarse y ellas como youtubers que se creen, pues les valió cacahuate y se grabaron, pero les pasó lo que ya se les había advertido… Pasen a la siguiente página para que lean más del chisme mijos…