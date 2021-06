Adamari López ¿ya no quiso hacer ejercicio con su hija Alaïa?

El cuerpo tonificado de su hija, provocó ‘humillación’ al de la boricua

Adamari López se va con amiga y entrena Adamari López entrena duro. Mijos amigos de la CHACHA, aquí su comadrita reportándose lista para el lavadero de hoy y estoy asombrada porque mi Adamari López ¿despreció a su hija Alaïa? Yo ya no sé ni qué pensar de mi chaparrita porque entrena mucho pero ahora, desde una foto con su pequeña, quedó ‘humillada’ porque la niña tiene una figura tonificada. ¿Será que la boricua ya no se siente cómoda entrenando con su hija Alaïa? Ya sabemos que la chamaquita es muy aplicada para eso del ejercicio mijos y que toda ella es muy fuerte a sus pocos 6 años de vida, porque el papá Toni Costa me la lleva a jugar futbol, que si hace ballet, que si baila, que si karate y cuanta cosa se les ocurre… bueno hasta jugar golf y entrenar con Adamari la hemos visto. Alaïa tiene cuerpo más tonificado que la propia Adamari López Desde que se separó de Toni Costa, ya no sabemos otra cosa de mi Adamari López, más que se ha aplicado a su cuerpo y es visible que mi chiquita está enfocada en eso, para olvidarse de la devastación que le dejó el ‘fracasar’ otra vez en su vida amorosa después de ese patán llamado Luis Fonsi. Ahora la hemos visto comprometida con perder esos kilos de más que la tenían perturbada y que la gente usaba en su arma para criticarla y ahora que la chaparrita cuerpo de uva está adelgazando pues está callando muchas bocas, pero decidió adoptar a Alaïa como su entrenadora pero ¿qué pasó que ahora se va y entrena con una amiga? Aquí les tengo la chisma mijos…

Adamari López se va y entrena con su amiga ¿qué pasó con Alaïa? En su canal de YouTube, hemos visto que mi Adamari López comparte videos de prácticamente todo lo que hace y últimamente lo más evidente es su ejercicio porque entrena todos los días y en días recientes habíamos visto como se iba a correr con su hija Alaïa y hasta la pequeña salta con ejercicios de piso y me la trabaja. La chiquita no tiene pudor y hasta un día le dijo ‘Tienes que entrenar más, si quieres bajar, entrena conmigo’, y yo toda asombrada por tremenda humillación… es obvio que con su edad, 6 añitos, la niña va a tener mejor figura que la mamá, aparte de que hace mucho ejercicio, pero todo ‘explotó’ con una foto.

La foto donde Adamari López es ‘humillada’ por su hija Alaïa El fin de semana pasado, se vio a Adamari López entrenando con su hija Alaïa afuera de su casa y antes del ejercicio posaron para la foto y en ella se puede ver claramente como la grasa figura de mi boricua preferida está más estilizada y compacta mijos, yo en orgullosa porque hasta músculo se le ve en ese brazo trabajo. Adamari López anda con un pants en color neón con parte de su vientre descubierto dejando ver que su panza ha casi desaparecido totalmente ‘callando bocas’ a quienes me la tachan de ‘ballena’, y a su lado está mi adorada Alaïa más linda que nunca con un conjunto negro con sus piernecitas, vientre y brazos muy estilizados, que sin duda dejaban en ridículo a su mamá.

La gente ‘juzga’ la figura de Adamari López y su hija Alaïa Ya ven que la gente opinamos de todo, entonces mijos los comentarios para mi nenita con su pequeñita aparecieron y no fueron muy amables que digamos: “Adamari está bella y preciosa, que siga así. Pero a Alaïa que la lleven más despacio, está muy agentada la nena”, “Con esa forma de vestir le quita la inocencia a su niña”, “A mí no me impresiona su vida, es un caos”, “Sí, pero la nena como que está enseñando de más”. “Adamari está hermosa y saludable, pero despacio con la niña, que la deje ser niña, ya lleva muy deprisa”, “Qué feo, expone a la niña a los hombres con esa forma de mostrar su cuerpo”, “Esta es doble cara, doble moral y ahora así como usó la vida de pareja, así está usando a esta niña que la agarran como monigote de un lado a otro”, opinaron otros mijitos chismosos.

¿Deja a Alaïa para irse y entrena con amiga? Tal vez mi chiquita ya no va a exponer a mi Alaïa por tanta crítica en todo lo que aparece mi chiquita, por eso Adamari López pues decidió irse y entrena ahora con una amiga, que dicho sea de paso necesita bajar el doble de peso que la boricua mijos ¿será que como Alaïa la opacó, ella quiso opacar a la amiga? En un video de su canal de YouTube, se ve cómo a las afueras de su vecindario, la conductora anda muy deportiva con gorra y blusa blanca, mientras una misteriosa mujer de gorra roja y playera azul, aparece junto a ella… Por supuesto todo quedó en video y aquí se los voy a mostrar…

La amiga de Adamari López está de visita “Hola mi gente linda, aquí salimos a entrenar, mi mejor amiga Elliane, sigue aquí en Miami y hemos encontrado que podemos hacer ejercicio juntas, entonces hoy es fin de semana y nosotras decidimos venir a caminar/correr y la idea era que viniéramos a correr pero ayer Elliane se dio un masaje y dice que quiere caminar pero además nos trajimos a Alaïta y a Ava que nos van a acompañar”, comenzó saludando Adamari mientras caminaba con la amiga. Mi chiquita Alaïa se via muy seria adelante de las dos caminando con su perrita Ava ¿será que no quería acompañarlas? Yo ya no sé ni qué pensar de la vida de mi nena que está muy confusa con todo lo de la separación mijos… “Ayer Alaïa también hizo una rutina conmigo de ejercicio espectacular, me acompañó a hacer abdominales, me acompañó a hacer en los steps, las pesas para los brazos…”, dijo mientras caminaba con la amiga.

No se cansa y continúa bajando de peso Mi chiquita anda muy enfocada y no va a permitir que nadie me la quite de su afán de tener mejor cuerpo y ahora que está soltera mijos pues con más razón, porque cómo va a atraer otro hombre si sale con que vuelve a subir los kilos que perdió, así que ella dijo que no hay excusas: “La idea es que podamos seguir haciendo ejercicio, no hayan excusas, no importa si hayan visita de tus amistades que también se pueden incluir en sus ejercicios y si también puedes acompañarte por tu hija, dentro de la medida que una niña puede hacer ejercicio siempre es un buen ejemplo para que uno le de a sus hijos de mantenerse activos, saludables…”, dijo muy inspirada mientras entrena.

¿Escogió a la amiga porque ‘la hace quedar bien’? A mi nadie me quita de la cabeza que esta mujercita quiso llevar a la amiga a entrenar porque la ‘hace quedar bien’ ¿cómo es esto mijos? Pues que a su lado, Adamari López se ve mucho más delgada que la mentada Elliane que sí úrgele bajar unos cuantos kilos porque anda medio ancha la mujer, pero ella misma dice que apenas ’empieza’ su vida saludable: “No se había presentado la oportunidad (de entrenar juntas) y yo también estoy en mi vida saludable, en comer mejor, y al llegar aquí encontrarte que ya tú estabas en esto y dije ‘es la mejor oportunidad para compartir esto juntas también'”, fue lo que dijo la amiga de Adamari Lopez mientras iban caminando.

La amiga de Adamari López entrena con ‘alguien personal’ Fíjense que me llama la atención mijos, cómo estas mujeres de hoy bajan de peso muy rápido y entrenan con asesores personalizados, que deben ser carísimos de pagar, pero la amiga de Adamari López así está, porque la chaparrita explicó que acababa de empezar vía ‘FaceTime’ sus ejercicios con entrenadora personal. Adamari López dice que corre por espacio de 45 minutos, con razón está bajando de peso tan rápido mijos, más lo que está complementando para tonificar, al rato que la veamos como JLo que no les vaya a extrañar y pues de paso con nuevo hombre, porque aquí entre nos, ya no creo que regrese con Toni Costa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ ENTRENA CON AMIGA