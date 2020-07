Tras su salida en Un Nuevo Día, Héctor Sandarti está viviendo un gran momento en Televisa

Mijos amigos de la CHACHA, bienvenidos sean a su espacio de recreación, de break obligado, de descanso, de esparcimiento y de desechar el veneno que tanto nos carcome, esta columna hecha para ustedes que me siguen fervientemente lo cual agradezco mucho y hoy les tengo un chisme con pruebas como siempre y se trata de mi Héctor Sandarti, que hace semanas me lo echaron fuera de Un Nuevo Día y de Telemundo sin piedad, ante el shock de todos porque pensábamos que era muy importante para la empresa que la gente lo quisiera mucho y pues no! Me lo despidieron y ahora, el guatemalteco es el nuevo ‘consentido’ de Televisa.

Mi Héctor Sandarti sufrió mucho desde hace semanas cuando se le informó que quedaría fuera de Un Nuevo Día y ante el shock de mi Adamari, Rashel y la Chiquibaby le organizaron una despedida muy improvisada en el show y ya después una comida por parte de sus amigos y todo mundo hablando maravillas de él, mientras la gente en las redes sociales casi amenazaban con ir a incendiar Telemundo y desquitar su furia contra el resto del elenco del programa, porque lo consideraban una traición a ellos y una mala estrategia para el rating.

De por sí, los matutinos de todos lados son una burla y no tienen tanto rating y luego las televisoras como Telemundo tomando estas decisiones de despedir a conductores que conectan con el público, pues mucho peor… el caso es que Héctor Sandarti comenzó a lanzar en transmisiones en vivo varias indirectas a Telemundo por no estar de acuerdo con la decisión y lloraba y toda la cosa contando cómo se sentía y lo que extrañaría, todo sin saber que le esperaba algo mejor.

Pues luego de tanto drama, mi Héctor Sandarti consiguió que Televisa México lo contratara gracias a que las repeticiones de un programa que hizo con ellos hace años llamado ‘Un Minuto Para Ganar’ generó buen rating en un horario complicado para la televisora y pues ni tardos ni perezosos me le ofrecieron un buen dinerito y ándale que ahora es uno de los consentidos de la televisora, dándole un duro golpe a Telemundo y a Un Nuevo Día.

Y pues el mijito no ha perdido la oportunidad de presumir su estancia y su trato en Televisa y en una serie de videos así lo demostró mijas y aquí les tengo los detalles.

“Llegando a @televisa a iniciar mi nueva gran aventura @minutoganarmx. Emocionado, agradecido y feliz por este regalo de Dios. Nos vemos el domingo 26, 9pm por @canalestrellas”, fue lo que publicó Héctor Sandarti en Instagram con un video en el que se ve llegando con cubrebocas y muy emocionado de trabajar en Televisa una vez más.

Pero eso no es todo mijas, porque mi Héctor Sandarti apenas comenzaba a darle con todo a Telemundo por despedirlo y ahora Televisa informó lo que sucederá en su programa….

