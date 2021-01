Lucero revela quejándose que no repetía sus besos en Soy Tu Dueña con Fernando Colunga

Fernando Colunga recibía más cachetadas que besos de su compañera de novela

La cantante mexicana llegó hasta pedirle disculpas al actor La Chacha llegó congelada y recargada de chisme mijos, porque está haciendo mucho frío pero ni eso me quita de aquí y de lo que les quiero contar y mi chiquita de Lucero sigue dando de qué hablar con sus cosas y ándale que nos reveló que casi no repetía sus besos con Fernando Colunga en Soy Tu Dueña. Luego no quieren que se levanten sospechas de las preferencias sexuales de mi Fernando Colunga pero con este tipo de revelaciones como las de Lucero ps claro que deja pensando a una mijos… Resulta que la mexicana ya saben que usa su Instagram para contar secretos y anécdotas de su carrera como sus canciones, sus novelas, todo lo que hace en su vida y ahora con el éxito de la retransmisión de Soy Tu Dueña, pues se le ocurrió contar algo de Fernando Colunga. Ya ven que protagonizaron esa novela hace 10 años y pues en medio de que no se le conoce una pareja al actor de más de 50 años y que parece que se avivan los rumores de sus preferencias sexuales por los hombres pues ahora Lucero pone más leña al fuego. Sé que esa no era la intención mi mijita, pero no pudo evitarlo y ándale que me lo exhibe en un video contando lo siguiente: “Pues la verdad es que no, no repetimos, lo digo con tristeza, jaja, no repetimos el beso”, comenzó diciendo la chiquita, pero ándale que las bofetadas sí. “No vuelva a hacer eso y passs! Le planta una cachetada y me acuerdo que sí…, que Fernando me dio ‘ya había salido bien, ¿qué pasó?’ y yo no supe qué contestar y dije ‘perdón es que pensé que lo había hecho mal y no sé, me desconcentré’ y tuvimos que repetir la cachetada y le di dos cachetadas”, diciendo que sentía como pena de que Fernando Colunga le haya reclamado por su desenfoque en la escena de peleas. Pero Lucero también se desbocó hablando de las escenas de besos con Fernando Colunga, sigan leyendo la chismaaaa mijos… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE CONTÓ LUCERO SOBRE LOS BESOS CON FERNANDO COLUNGA

Y antes de que la gente empezara a comentar el video y darle con todo a Colunga por el asunto de los besos con Lucero, pues ándale que la protagonista de Soy Tu Dueña seguía con el tema: “La verdad es que no es fácil hacer escenas de besos, hacer escenas de amor con alguien que no es tu pareja en la vida real, sí se vuelve un poquito complicado… eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque volvemos a lo mismo, siempre muy respetuoso, muy disciplinado… Desde aquí le mando un saludo a mi querido Fernando Colunga porque hace mucho tiempo que no hablamos, que no trabajamos juntos, pero sé que él disfrutó mucho esta telenovela”, cerró la Novia de América. Pero las personas en el video de Instagram de ‘Univisión Famosos’ no se quedaron calladas por el asunto de los besos de Lucero y Fernando Colunga en Soy Tu Dueña y opinaron: “Y por qué no lo repite con Mijares? a Colunga no le gustan esos besos”, “Si, que hagan otra novela los dos”, “Fernando Colunga sabemos de qué lado le gustan los besos”, “Pobre Lucero porque Fernando Colunga no le gustan las mujeres”.