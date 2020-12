Ángela Aguilar respondió preguntas sobre sus gustos y preferencias y causó controversia

Las respuestas de la hija de Pepe Aguilar sorprendieron por lo que dijo de las groserías

A sus 17 años, la cantante dice que no usa groserías porque se considera una princesa

LA CHACHA está aquí mijos, con un chisme de aquellos y las evidencias, o sea, los pelos de la burra en la mano, en esta ocasión dejen todo, para hablarles de Ángela Aguilar y las ocurrencias que dijo en una dinámica de un video de YouTube que me sorprendió conque no dice groserías por ser una princesa, fíjense nomás con la hija de Pepe Aguilar.

A mí esta niña saben que no me convence al 100 por ciento porque siento que me la tienen malcriada y chipil y consentida y de repente se muestra como muy inocente y después muy pesada.

El caso es que estuvo en una dinámica de preguntas y respuestas con el canal de YouTube de TNT y ahí desde su casa en el campo, la mijita contestó muchas cosas que me llamaron la atención y que pues la hacen quedar ‘bien’ por ser una adolescente y la heredera e hija consentida de Pepe Aguilar.

En la entrevista, Ángela Aguilar anda muy normalita vestida como cualquier muchachita en un día común y corriente y no con tanta parafernalia como estamos acostumbrados a verla con sus vestidos ampones, sus flores, su maquillaje y toda la producción.

Ella trae su pelo suelto lacio negro azabache y lentes cuadrados con una camisa blanca y unos jeans, bastante relajada y cómoda, pero cómo creen que me le preguntan cuál es su grosería más utilizada y yo azorada con la respuesta.

¿Cuál es tu mala palabra favorita? Le pregunta la periodista a la hija de Pepe Aguilar y ella se suelta riendo como queriendo inventarse algo rápido y ándale con su respuesta: “Yo no uso malas palabras, yo soy como una princesa de la música mexicana y las princesas no usan malas palabras… siguiente pregunta”, dijo la mijita.

Claro que siendo adolescente y consentida y encima fresita, yo no le creo ni tantito mijas de que no dice groserías ¿ven por qué no la soporto? Y luego su actitud al responder la pregunta es como de ‘Diva’.

Pero eso no fue lo único que le preguntaron que me causó polémica, porque resulta que lo que tanto le ‘chulean’ casi no le gusta, y es las faldas… Pasen a la siguiente página para decirles…

