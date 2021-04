Pues los dimes y diretes entre esta familia no paran y yo creo que todo mundo ha de estar temblando porque Frida Sofía anda muy salvaje y sincera y valiente y ahora sí no va a parar mijos, por lo que esperamos que se transforme este show en un tornado categoría catastrófica.

Es nuestra hora de chismear, de lavar trapitos sucios, así que échense al sillón, preparen café o té y pongan atención porque este show no se va a ir pronto, así que no se pierdan ningún detalle mijos, aunque aquí les diré lo que sucedió de nuevo en este tema de años atrás.

Mijos y mijas, soy la CHACHA y sigue la mata dando, ya tenemos una semana de locos con esta novela de Frida Sofía contra Enrique Guzmán y de paso embarrada Silvia Pinal y ahora la hija de Alejandra Guzmán no se tocó el corazón con unas evidencias que harán temblar a su mamá .

Obviamente como ella lo dijo, cuando eres niña pues no tomas fotos ni capturas videos, ni momentos mijos, pero cuando ella crece en una familia como la de Silvia Pinal o la de Enrique Guzmán pues siempre hay entrevistas y videos y fotos que pueden recopilar y así los sacó.

“Y te va volver a hacer eso hasta que te mate… Y yo lo digo porque también a mi mamá alguna vez la golpearon y yo vi como la golpeaban y yo no quiero que jamás le pase eso ni a mi hija ni a mí, lo digo porque pasa y es muy triste”, fueron las contundentes palabras de la rockera.

El video fue publicado mijos y empezó el drama porque en las imágenes se ve como Alejandra Guzmán dice que de niña vivió un tremendo drama de violencia doméstica y aunque no menciona los nombres de Silvia Pinal ni de Enrique Guzmán pues es bastante obvio que se trataba de ellos a quienes se refería:

No se puede tapar el sol con un dedo y si Enrique Guzmán es responsable de momentos incómodos como los de Silvia Pinal o Verónica Castro, pues van a empezar a salir, incluyendo sus declaraciones irresponsables y cínicas de otros temas como machismo e incluso la homofobia.

Ya sabemos mijos que Alejandra Guzmán también vivió violencia, abuso, drogas y cuantos excesos se nos ocurran y si la mijita Frida Sofía ha estado con ella desde la niñez, pues obviamente le tocó ver y escuchar muchas cosas que la familia no quiere que suelte, aunque ahorita está aventando todo.

Y mientras escribió eso mijos, yo toda azorada me daba cuenta de que en esa entrevista en la que Alejandra Guzmán habló de la violencia contra Silvia Pinal estaba presente la muchachita y hasta hizo una captura en cámara lenta para ver su expresión de incomodidad y pues la gente igual que yo, toda alarmada.

Para ese video que puso evidenciando a Alejandra Guzmán, la hija de la cantante puso que no iba a parar: “Buen día a [email protected] … va a ser un proceso largo pero necesario. Solo puedo recaudar a estas micro expresiones como respaldo. Se que es incómodo y cansado este tema pero si quiero justicia no puedo NI VOY A PARAR”.

La nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán está recibiendo mucho apoyo

Los comentarios para Frida Sofía no pararon: “No hay mejor ciego que el que no quiere ver”, “Tú cara se ve incómoda, como si faltará poquito para explotar y decir todo”, “Lo importante es que hablaste, ahora te entendemos y nos tratamos de poner en tu lugar, #yositecreofrida”, aseguraron.

“En algún momento no te creí, pero viendo todo lo que ha causado tu declaración me queda claro que estás diciendo la verdad, me da mucha tristeza que porque tu abuelo sea una “leyenda” lo estén defendiendo muchísima gente… es horrible por lo que estás pasando y de corazón te digo que ojalá se haga justicia, muchísima gente estamos contigo y queremos que ese señor pague todo lo malo que hah echo en su vida, a ti, a tu abuela”, le comentó una fanática.