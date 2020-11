Sofía Castro, hija de Angélica Rivera está contagiada de coronavirus y no la está pasando muy bien

Mientras Sofía Castro sufre por el coronavirus, Angélica Rivera estaba de fiesta celebrando a su hija menor

La actriz contó su experiencia con el contagio

Mijas pues estamos cayendo como las moscas y así de alarmada estoy con esto del coronavirus, porque salen y salen y salen casos que uno ya no sabe a dónde voltear, y pues como LA CHACHA que soy, venenosa y de investigadora, hoy les tengo que Sofía Castro, hija de Angélica Rivera salió positiva al COVID-19.

La mijita acababa de celebrar su cumpleaños y ándale que me resulta positiva, vayan ustedes a saber qué tanta gente contagió mientras andaba de fiesta y ahora cuenta lo que sucedió con los síntomas.

“Hola hola, espero que estén bien, oigan, no lo había querido anunciar, no lo había querido decir hasta sentirme un poco mejor, me dieron bastantes síntomas, sí estuve un poco malita, me dieron calentura, mucho dolor de cabeza, muchas náuseas…”, comenzó diciendo Sofía Castro.

Y pues la mijita continuó contando: “No he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar, la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto, la verdad no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, de quedarme en casa, espero la próxima semana poder estar mucho mejor”, contó la hija de Angélica Rivera.

La mijita se veía seria y asustada porque tuvo problemas para respirar: “La sensación de no poder respirar es muy fea, y pues ya, haber pasado por esto es muy fuerte”, finalizó la chiquita.

Yo no entiendo por qué la mijita recibe tanto odio de la gente, si ella nunca ha demostrado sentirse más o ser insoportable, y pagar por lo que la madre hizo, pues no es algo que a ella le competa mijos, ojo con eso, porque Sofía Castro se muestra decente, hasta donde se le ve.

El caso es que abajo les dejo el mensaje completo del video de la hija de Angélica Rivera, pero en la siguiente página les demuestro que tal vez no es la hija consentida de ‘la Gaviota’, porque ándale que mientras Sofía sufría, la actriz se iba de fiesta para celebrar el cumpleaños de la menor de las hermanas y esa para que vean sí es odiosa… Pasen a la siguiente página mijos…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SOFÍA CASTRO, HIJA DE ANGÉLICA RIVERA HABLANDO DEL CORONAVIRUS